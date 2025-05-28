الهيئة التنظيمية الأسترالية ترفع دعوى قضائية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 05:27 مساءً - رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد ليانغ "ألان" قوه، المدير السابق لشركة Blockchain Global.

ووفقًا لبيان صحفي صادر في 28 مايو، سيواجه قوه المحكمة بتهم تتعلق بـ"انتهاكات متعددة لواجباته كمدير".

تدعي الهيئة أن قوه خرق واجباته الإدارية في ما يتعلق بتعامله مع أموال عملاء منصة ACX، وقدم بيانات كاذبة ومضللة حول هذه التعاملات، كما فشل في الحفاظ على دفاتر وسجلات محاسبية مناسبة.

كانت شركة Blockchain Global التي تم تصفيتها لاحقًا تدير منصة تداول العملات المشفرة ACX من منتصف عام 2016 حتى ديسمبر 2019، حيث انهارت المنصة بعد أن عجز العملاء عن سحب أصولهم.

وخلال جلسات تحقيق أُجريت عام 2022، أُبلغت المحكمة بأن منصة ACX كانت تستخدم الأموال النقدية التي يودعها العملاء في شراء عملات مشفرة، ثم تم دمج هذه الأموال في محفظة موحدة واحدة، وفقًا لتقرير سابق في صحيفة Sydney Morning Herald.

قدّر المصفّون أن Blockchain Global مدينة بأكثر من 20 مليون دولار أسترالي (12.8 مليون دولار أمريكي) كمطالبات غير مضمونة من عملاء سابقين لمنصة ACX، بحسب ما أفادت ASIC.

وفي تقرير آخر صدر في نوفمبر 2023، ذكر المصفّون أن الشركة مدينة بمبلغ 58.6 مليون دولار أسترالي (37.7 مليون دولار أمريكي) لصالح دائنين غير مضمونين، من بينهم 22.7 مليون دولار أسترالي (14.6 مليون دولار أمريكي) تمثل مطالبات من عملاء سابقين للمنصة.

قوه خارج البلاد، بحسب الهيئة

ذكرت ASIC أنها بدأت تحقيقاتها مع Blockchain Global في يناير 2024 بعد تلقي تقرير المصفّين.

وفي سياق متصل، كانت السلطات قد فرضت حظر سفر على قوه أثناء التحقيق معه بشأن ارتكاب جرائم جنائية محتملة، من بينها تحويل أموال من المنصة المنهارة لسداد قرض منزلي. لكنه غادر البلاد في سبتمبر 2024 بعد انتهاء صلاحية أوامر تقييد السفر، ولم يعد منذ ذلك الحين، وفقًا للهيئة.

وفي غضون ذلك، تسعى ASIC للحصول على إذن من المحكمة العليا للطعن في حكم سابق صدر لصالح شركة التكنولوجيا المالية Block Earner في قضية منفصلة، حيث كانت الهيئة قد زعمت أن خدمة الكسب ذات العائد الثابت التي تقدمها الشركة ليست منتجًا ماليًا.