شركة Metaplanet تصدر سندات بقيمة 50 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 05:27 مساءً - أعلنت شركة Metaplanet اليابانية للاستثمار عن جمع 50 مليون دولار من خلال طرح خاص لسندات بدون فوائد، كجزء من استراتيجيتها لزيادة حيازتها من البيتكوين.

وفي بيان صدر في 28 مايو، قالت الشركة إنها ستصدر سندات بقيمة 50 مليون دولار، بقيمة اسمية تبلغ 1.25 مليون دولار لكل سند، وبدون أي فائدة. ولن يتلقى المستثمرون أي مدفوعات دورية، حيث من المتوقع أن يأتي أي ربح محتمل من قيمة استرداد السندات عند حلول أجلها.

وسيكون صندوق Evo، وهو شركة استثمار مقرها جزر كايمان، الجهة الوحيدة المالكة لهذه السندات. ويُعد هذا الصندوق الداعم الرئيسي لاستراتيجية Metaplanet الخاصة بشراء البيتكوين، حيث شارك في عدة جولات من اكتتابات الشركة في السندات بدون فوائد، مما أتاح لها تمويل عمليات شراء BTC.

وتُعد السندات غير مضمونة وغير مؤمنة، ولا يوجد مدير للسندات أو ضمانات مقابلة، ما يعكس درجة عالية من الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤكد الثقة في مستقبل البيتكوين على المدى الطويل، في وقت تواصل فيه Metaplanet تعزيز احتياطياتها.

مقتطف من إعلان شركة Metaplanet حول إصدار سندات بدون فائدة لشراء البيتكوين. المصدر: Metaplanet

تأثير مالي محدود متوقع في عام 2025

وأشارت Metaplanet إلى أن هذا الإصدار من السندات لن يكون له تأثير يُذكر على نتائجها المالية لعام 2025، لكنها ستقوم بالكشف عن أي تطورات لاحقة عند الضرورة.

وتُبرز هذه الخطوة اتجاهاً متزايداً بين الشركات التي تسعى لاستراتيجيات خزانة بديلة عن العملات الورقية. ويأتي هذا بعد ثاني أكبر عملية شراء بيتكوين نفذتها Metaplanet، حيث اقتنت 1004 بيتكوين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 7800 BTC بقيمة سوقية تتجاوز 800 مليون دولار. وبحسب موقع BitcoinTreasuries.NET، فإن الشركة تحقق حالياً مكاسب تقارب 20% من استثماراتها في البيتكوين.

وقد انعكست استراتيجية البيتكوين أيضًا على أداء سهم الشركة، إذ أفاد تقرير صادر عن 10x Research في 27 مايو أن سهم Metaplanet يُتداول كما لو أن قيمة بيتكوين التي تملكها تبلغ خمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، معتبرًا أن المستثمرين في الشركة "يدفعون مبالغ مبالغًا فيها للحصول على تعرض غير مباشر للبيتكوين".

استراتيجية خزائن البيتكوين تثير الانتقادات

ومع ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين في خزائنها، بدأت الانتقادات تزداد بشأن هذه الطريقة للحصول على تعرض للعملة الرقمية من خلال الأسهم. وفي مؤتمر Sohn للاستثمار بنيويورك، أعلن المستثمر الشهير جيم تشانوس عن بيعه لأسهم شركة Strategy من أجل شراء البيتكوين مباشرة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يدفعون أكثر من اللازم مقابل هذا النوع من التعرض غير المباشر.

ويفترض تشانوس أن شراء البيتكوين مباشرة سيكون أكثر ربحية من الاستثمار في أسهم شركات تتبنى استراتيجية الخزانة الرقمية.