شركة "جيم ستوب" تستحوذ على 4710 بيتكوين في أول عملية شراء لها على الإطلاق

استحوذت شركة “جيم ستوب” على 4710 بيتكوين في أول صفقة لها ضمن سوق العملات الرقمية، في خطوة تمثل دخولها الرسمي إلى عالم العملات المشفرة واعتمادها كجزء من استراتيجيتها لإدارة الخزينة.

جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للشركة على منصة X.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع طفيف في سعر البيتكوين، الذي بلغ نحو 108,800 دولار وقت النشر، مما يجعل القيمة التقريبية لممتلكات الشركة من العملة الرقمية تصل إلى حوالي 512 مليون دولار.

ولم تفصح “جيم ستوب” عن متوسط سعر الشراء في ملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 28 مايو.

وفي أبريل الماضي، جمعت الشركة 1.5 مليار دولار من خلال إصدار خاص لسندات قابلة للتحويل، خُصصت عائداتها لشراء البيتكوين.

ووفقا للملف المقدم للهيئة، شمل الطرح سندات أولى قابلة للتحويل بدون فائدة تستحق في عام 2030، متضمنة ممارسة كاملة لخيار الشراء الأولي بقيمة 200 مليون دولار من السندات الإضافية.

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