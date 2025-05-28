مجموعة ترامب ميديا تنفي جمع 3 مليارات دولار لشراء العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 09:46 صباحاً - تحديث (26 مايو، 9:27 مساءً بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليشمل بيانًا من مجموعة Truth Media and Technology.

نفت مجموعة ترامب ميديا آند تكنولوجي، الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشال" التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقرير زعم أنها تخطط لجمع 3 مليارات دولار من خلال مزيج من الأسهم والسندات القابلة للتحويل من أجل شراء بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نشرت تقريرًا في 26 مايو نقلاً عن ستة مصادر مطّلعة على الأمر، إلا أن مجموعة ترامب ردّت على التقرير قائلة: "على ما يبدو فإن فاينانشال تايمز توظف كُتّابًا أغبياء يستمعون إلى مصادر أكثر غباءً."

ولم ترد الشركة على طلب Cointelegraph للتعليق حتى لحظة النشر.

في حال نفذت الشركة هذا المخطط، فإنها ستسير على خُطى شركات اشتهرت بتحويل جزء من سيولتها إلى بيتكوين مثل Strategy.

ووفقًا لتقرير فاينانشال تايمز، فإن ترامب ميديا كانت تخطط لإصدار أسهم بقيمة ملياري دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم في وقت لاحق. وذكرت المصادر أن حجم التمويل قابل للتغيير.

وكان من المتوقع بيع الأسهم بسعر السوق عند إغلاق يوم 23 مايو، حين أغلقت أسهم ترامب ميديا (DJT) عند 25.72 دولارًا، بارتفاع نسبته 4.6% في ذلك اليوم، مع قيمة سوقية بلغت 5.7 مليارات دولار.

سعر سهم مجموعة ترامب ميديا وتكنولوجي في 23 مايو. المصدر: Google Finance

ويأتي هذا المخطط المحتمل تماشيًا مع نهج اعتمدته شركات أخرى مثل Strategy وMetaplanet وSemler Scientific، حيث خصصت جزءًا من مواردها المالية للاستثمار في بيتكوين (BTC).

وترى هذه الشركات أن الرهان على العملات الرقمية يُشكل وسيلة تحوط ضد التضخم، كما يُجنبها التحول إلى "شركات زومبي" على حد وصفها.

وقد يثير تحرك ترامب ميديا مزيدًا من التدقيق

كان من الممكن أن يُسهم هذا التحرك في زيادة التدقيق بشأن توسع عائلة ترامب في قطاع العملات الرقمية. فقد عارض عدد من المشرعين الديمقراطيين مشاريع قوانين مشتركة بسبب علاقات عائلة ترامب بالكريبتو، فيما نظم بعضهم احتجاجات ضد عشاء الميم كوين الذي استضافه ترامب في 22 مايو.

وتشمل روابط ترامب بعالم الكريبتو مجموعات من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وميم كوينات مثل "ترامب" (TRUMP) و"ميلانيا" (MELANIA)، ومنصة التمويل اللامركزي World Liberty Financial، بالإضافة إلى عملة مستقرة مربوطة بالدولار.

ويقول النقاد إن استثمارات ترامب في الكريبتو تمثل تضاربًا في المصالح، خصوصًا في حال عاد لتولّي منصب يُخوّله التأثير في قطاع قد يحقق منه مكاسب شخصية.

وبحسب التقرير، فقد نقل ترامب حصته البالغة 53% في مجموعة ترامب ميديا وتكنولوجي إلى صندوق قابل للإلغاء تديره ابنه، دونالد ترامب الابن.