شركة Blockchain Group الفرنسية تعتزم شراء 590 بيتكوين بعد بيع سندات بقيمة 72 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 09:46 صباحاً - تستعد شركة Blockchain Group، ومقرها باريس، لتعزيز خزينة البيتكوين الخاصة بها من خلال بيع سندات بقيمة 63.3 مليون يورو (ما يعادل 72 مليون دولار).

وأعلنت الشركة في 26 مايو أنها تخطط لشراء 590 وحدة بيتكوين (BTC) باستخدام العائدات، مما سيرفع إجمالي حيازتها إلى 1,437 بيتكوين.

وبحسب بيانات CoinGecko، فإن البيتكوين يُتداول حاليًا فوق 109,000 دولار، ما يعني أن الشركة تستطيع شراء ما يصل إلى 658 وحدة بيتكوين بالسعر الحالي باستخدام كامل المبلغ المُحصَّل.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها ستستخدم فقط 95% من عائدات بيع السندات لشراء البيتكوين، فيما سيُخصص الجزء المتبقي لتغطية "المصاريف التشغيلية ورسوم الإدارة."

المصدر: Alexandre Laizet

ساهمت شركة رأس المال المغامر Fulgur Ventures بالحصة الكبرى في صفقة السندات، بمبلغ 55.3 مليون يورو (62.9 مليون دولار)، في حين استثمر صندوق Moonlight Capital وهو صندوق خاص في قطاع العملات الرقمية 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار).

وستكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة Blockchain Group بسعر 3.809 يورو (4.34 دولار) للسهم الواحد.

وتُتداول أسهم الشركة المدرجة باسم ALTBG في بورصة يورونكست باريس، ثاني أكبر بورصة في أوروبا من حيث القيمة السوقية. ووفقًا لموقع الشركة، فإنها تركز على "زيادة عدد وحدات البيتكوين لكل سهم بمرور الوقت من خلال استثمار فائض السيولة والاستفادة من أدوات تمويل مناسبة."

أغلقت أسهم ALTBG جلسة تداول 26 مايو منخفضة بنسبة 5.5% تقريبًا عند 2.77 يورو (3.16 دولار)، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 766% منذ بداية العام، بحسب Google Finance. ومنذ أن بدأت الشركة بشراء البيتكوين في 5 نوفمبر، قفز سعر السهم بنسبة 225% ليصل إلى 0.48 يورو (0.52 دولار).

سعر سهم Blockchain Group شهد ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان خطة شراء البيتكوين. المصدر: Google Finance

أظهرت النتائج المالية للسنة المالية 2024، والتي نُشرت في 30 أبريل، أن العائد الحالي من حيازات البيتكوين تجاوز 709%.

في المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة خلال العام 13,864,000 يورو (15.8 مليون دولار)، مقارنةً بـ 20,408,000 يورو (23.2 مليون دولار) في السنة المالية السابقة، أي بانخفاض نسبته 32.1%.

وأشارت الشركة في نتائجها إلى أن استراتيجيتها طويلة المدى تهدف إلى امتلاك 1% من إجمالي المعروض من البيتكوين خلال السنوات الثماني المقبلة، مع هدف يتجاوز 170,000 بيتكوين بحلول عام 2032.

شركات أخرى تسلك الطريق ذاته

تتزايد أعداد الشركات العامة التي تعتمد استراتيجية الاحتفاظ طويل الأجل بالبيتكوين، في محاولة لتحقيق أرباح من الأصل الرقمي.

ففي 22 مايو، أعلنت شركة H100 Group AB السويدية المتخصصة في التقنية الصحية عن تحوّلها إلى نموذج شراء البيتكوين، لتنضم إلى الشركات التي "تناولت الحبة البرتقالية."

كما كشفت Strive Asset Management في 7 مايو عن نيتها التحوّل إلى شركة خزانة بيتكوين.

ويعتقد خبراء أن هناك فوائد ملموسة على المدى الطويل للشركات التي تحتفظ بالبيتكوين، رغم تقلباته العالية، من بينها التحوّط ضد التضخم، وارتفاع محتمل في السعر على المدى الطويل، وانخفاض نظري في الارتباط مع أسواق الأسهم التقليدية بمرور الوقت.