مديرو Chainlink وTwo Sigma السابقون يبنون "Moirai" لاكتشاف جواهر الكريبتو

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 09:46 صباحاً - أطلقت شركة Metalayer Ventures، وهي شركة رأس مال مغامر تركّز على العملات الرقمية ويقودها مديرون تنفيذيون سابقون من Chainlink وTwo Sigma، صندوقًا استثماريًا بقيمة 25 مليون دولار للاستثمار في مشاريع البلوكتشين الناشئة، مع تركيز خاص على العملات المستقرة، وترميز الأصول، والبنية التحتية للكريبتو.

وقد كشف الفريق في 28 مايو لموقع Cointelegraph أن الصندوق دعم بالفعل سبع شركات ناشئة، من بينها AnchorZero، وهي منصة تساعد مؤسسي مشاريع الكريبتو على استخدام حسابات Roth IRA لتحقيق مزايا ضريبية، وSpark Capital، وهي شركة جديدة تركّز على بنية العملات المستقرة.

وتضم قائمة الشركات المدعومة أيضًا كلًا من: Ethena وClearToken وCrossover Markets وStation70 وTheo وهو مشروع للبنية التحتية للتداول على السلسلة، جمع مؤخرًا 20 مليون دولار من 17 شركة رأس مال مغامر.

وتخطط Metalayer لتمويل ما يصل إلى 30 شركة، ضمن جولات تمويل مبكرة تتراوح قيمتها بين 500,000 و1,000,000 دولار.

تأسست Metalayer على يد ميكي غراهام، الرئيس السابق للنمو في Chainlink Labs، إلى جانب آندي كانغبان وديفيد وينتون، وهما مديران سابقان في Two Sigma.

وقد طوّر وينتون منصة بيانات خاصة تُدعى Moirai، تساعد الشركة في تحليل نشاط المطوّرين، وتفاعل البروتوكولات، وأنماط المعاملات على البلوكتشين، لاكتشاف المشاريع الواعدة.

وقال غراهام في بيان مكتوب لـCointelegraph: "Moirai هي محركنا الداخلي لرصد شركات الكريبتو الناشئة في مراحلها المبكرة. صُممت المنصة لمساعدتنا على تحديد الشركات عالية الجودة بطريقة منهجية، وهي تقيّم الفرص عبر عدّة أبعاد رئيسية."

صفقات الكريبتو تشهد ارتفاعًا… لكن بشروط

شهد نشاط رأس المال الاستثماري في الكريبتو ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام، سواء في حجم التمويل الإجمالي أو عدد الصفقات، وفقًا لبيانات Galaxy Digital. وقد بلغ إجمالي التمويل 4.9 مليار دولار، لكن ما يقارب نصف هذا الرقم جاء من صفقة واحدة فقط حيث جمعت منصة Binance ملياري دولار من شركة MGX المدعومة من صندوق ثروة سيادي في الإمارات.

ورغم تأثير صفقة Binance الكبير، أظهرت السوق مؤشرات على تحسّن، مع تسجيل 446 صفقة تمويلية خلال الربع الأول، بزيادة 7% عن الربع السابق.

صفقات رأس المال الاستثماري (VC) في مجال الكريبتو لا تزال أقل بكثير مقارنة بذروة السوق الصاعد السابقة.

المصدر: Galaxy

لكن حجم الصفقات لا يزال أقل بكثير من ذروته خلال السوق الصاعد السابق.

ويظل مستثمرو رأس المال المغامر مترددين في الالتزام باستثمارات جديدة في القطاع، بحسب روبرت لي، كبير المحللين في PitchBook، والذي أشار إلى أن "العديد من صناديق الدورة السابقة لم تُحقق بعد معدلات DPI مجدية" وهو مقياس يُظهر مقدار ما أُعيد إلى المستثمرين مقابل ما استثمروه.

ويعتقد ميكي غراهام أن هذا الانخفاض في النشاط يعكس تحولًا بنيويًا مهمًا:

"نحن نؤمن بأن صناعة الكريبتو تجاوزت مرحلة السوق المبكرة التي تركزت على بناء البنية التحتية، ودخلت الآن مرحلة تقنية سائدة تتسم بنشر تقنية البلوكتشين على نطاق واسع في الاقتصاد العالمي."

ورغم أن النشاط لا يزال أقل من مستويات الأسواق الصاعدة السابقة، قال كادان ستادلمن، المدير التقني في Komodo، إن القطاع يشهد ارتفاعًا في نشاط الاندماج والاستحواذ، ما يشير إلى نضوج السوق.

وأضاف أن القوانين المؤيدة للكريبتو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منحت المؤسسات الكبرى ثقة لمواصلة الاستثمار في الشركات الناشئة في هذا المجال.

وعلى الصعيد الجغرافي، شكّلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي صفقات رأس المال المغامر في الكريبتو لعام 2024 ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الجاري.

على المستوى الجغرافي، شكّلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي صفقات رأس المال الاستثماري في قطاع الكريبتو خلال عام 2024 وهي اتجاه يُتوقّع استمراره خلال هذا العام أيضًا. المصدر: Galaxy Digital