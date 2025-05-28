دبي تطلق أول مشروع عقاري مرخّص قائم على ترميز الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 09:46 صباحاً - أطلقت دبي أول مشروع عقاري مرخّص قائم على ترميز الأصول العقارية (tokenization) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بترميز الأصول الواقعية في واحدة من أبرز مراكز العملات الرقمية نموًا عالميًا.

ويضم المشروع شركاء من جهات حكومية بارزة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، والمصرف المركزي لدولة الإمارات، ومؤسسة دبي للمستقبل، وفقًا لإعلان صادر عن حكومة دبي. وسيتم تداول التوكنات عبر المنصة الجديدة "Prypco Mint"، على أن يكون بنك "زاند الرقمي" (Zand Digital Bank) هو البنك المكلّف بالمرحلة التجريبية.

وفي 19 مايو، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) عن تحديث قواعدها لتشمل ترميز الأصول الواقعية، ما يسمح بتداول هذا النوع من الأصول في الأسواق الثانوية.

سيُتيح المشروع للمستثمرين الأفراد شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة للتملك في دبي، مع إمكانية البدء باستثمار لا يتجاوز 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا). وستتم جميع المعاملات خلال المرحلة التجريبية باستخدام الدرهم فقط، دون استخدام العملات الرقمية.

كما أشارت السلطات إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون حصرية لحاملي الهوية الإماراتية، لكن هناك خططًا لتوسيع النطاق ليشمل المستثمرين عالميًا في مراحل لاحقة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك وهيئة VARA عن اتفاق لربط سجل العقارات في دبي بمشروع ترميز الملكية العقارية، بهدف جذب الاستثمارات العالمية وزيادة السيولة في السوق العقاري المحلي. وكان الإعلان الأولي عن المشروع قد تم في مارس 2024.

تُعد الإمارات العربية المتحدة وخصوصًا إمارة دبي وجهة مفضّلة لروّاد الأعمال في مجال العملات الرقمية. وفي مايو، أعلنت دبي عن شراكة مع Crypto.com لتسهيل استخدام العملات الرقمية في سداد رسوم الخدمات الحكومية.

ترميز العقارات سوق ناشئة بقيمة 19.4 مليار دولار

يُعد القطاع العقاري أحد أبرز مجالات ترميز الأصول الواقعية (RWA) المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، إذ يحقق هذا المجال عددًا من الوعود الأساسية لتقنية البلوكشين — مثل توفير السيولة لأصول تقليدية غير سائلة، وتوسيع فرص الوصول للمستثمرين الأفراد.

وبحسب تقرير Custom Market Insights، يُتوقّع أن تصل القيمة السوقية العالمية لترميز العقارات إلى 19.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21%. وتشمل التوقعات مساهمة قطاعات العقارات السكنية والتجارية والصناعية في هذا النمو.

نمو سوق ترميز العقارات عالميًا على مدى السنوات. المصدر: Custom Market Insights

وتشمل الشركات المتخصصة في ترميز العقارات منصات مثل RealT وMetlabs. إلا أن عددًا من المحاولات الأخرى واجهت صعوبات كبيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى التحديات التنظيمية المعقّدة.