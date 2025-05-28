الرئيس التنفيذي لـ DNA Fund: الذكاء الاصطناعي اللامركزي قد يكون "أكبر من البيتكوين"

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 09:46 صباحاً - يبدو أن بعضًا من أوائل المتبنين لتقنية البلوكتشين أصبحوا اليوم منغمسين بعمق في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، حيث بدأت أنظمة مثل Bittensor (رمز TAO) في الظهور كمحرّكات رئيسية للنمو. وتُعيد هذه المنصات تشكيل نماذج رأس المال الاستثماري التقليدية، من خلال تمكين أفضل الأفكار من جذب الدعم المجتمعي والتحصيص والسيولة بشكل عضوي، دون الحاجة إلى وسطاء مؤسساتيين.

كان هذا أحد المحاور الأساسية في مقابلة "كوينتيليغراف" مع كريس ميغلينو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة DNA Fund، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية يديرها بالشراكة مع رواد الأعمال التسلسليين بروك بيرس وسكوت ووكر.

تدير DNA Fund خمسة صناديق استثمارية متنوعة، تشمل صندوق عوائد مرتفعة، وصندوق تداول خوارزمي، وصندوق حوسبة للذكاء الاصطناعي، وصندوق سيولة للتوكنات، بالإضافة إلى صندوق استثماري رأس مالي، وتقدم خدماتها لكل من الشركات والمستثمرين.

كريس ميجلينو، الرئيس التنفيذي لصندوق DNA (يمين)، وسام بورجي من كوينتيليغراف، خلال فعالية "DNA House" في تورونتو، كندا. المصدر: Cointelegraph

قال ميغلينو، خلال فعالية نظمها "بيت DNA" ضمن مؤتمر Consensus في تورونتو – كندا، إن أكثر ما يثير حماسه حاليًا هو صندوق الحوسبة المخصص للذكاء الاصطناعي. وأوضح:

"أهم ما نعمل عليه حاليًا في النظام البيئي هو صندوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي، حيث انخرطنا بشكل عميق في منظومة TAO"، في إشارة إلى Bittensor، وهي شبكة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي اللامركزي.

ويتميز مشروع Bittensor بكونه يدعم "الشبكات الفرعية" (subnets)، والتي تتيح إنشاء أسواق متخصصة تعتمد على الحوافز، مصمّمة لحالات استخدام معينة في الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.

وأشار ميغلينو إلى أن DNA Fund "تقوم حاليًا بالتعدين على شبكات فرعية متعددة"، وأنها خصصت نحو 50 مليون دولار من طاقة الحوسبة لصالح نظام TAO.

وأضاف:

"نحن على استعداد للتعاون مع أي جهة ترغب بإطلاق مشروعها داخل هذا النظام البيئي."

لمحة عامة عن الشبكات الفرعية لمشروع Bittensor. المصدر: Taostats

الذكاء الاصطناعي اللامركزي "يسيطر على كل ما نقوم به"

أوضح ميغلينو أن الذكاء الاصطناعي اللامركزي وهو إطار لتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر شبكة موزعة بدلاً من سلطة مركزية – أصبح الآن محور التركيز الأساسي في DNA House.

وقال:

"إنه يستهلك كل ما نقوم به حاليًا."

بالنسبة له، فإن هذا النهج يمتلك القدرة على أن يكون "أكبر من أي شيء سبق له الوجود... أعتقد أنه قد يكون أكبر حتى من البيتكوين."

ورغم أن ذلك يبدو كأنه مهمة شبه مستحيلة، خاصة وأن القيمة السوقية للبيتكوين تجاوزت 2.1 تريليون دولار ويُنظر إليه كأول نظام نقدي لامركزي ناجح في عصر المعلومات، إلا أن معظم خبراء التكنولوجيا يتفقون على أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل المجتمعات البشرية بشكل عميق.

من المتوقع أن يُصبح استحواذ الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا بحلول ثلاثينيات هذا القرن، حيث يُتوقّع أن يتحوّل إلى القطاع التكنولوجي الأكثر قيمة في العالم. المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)

ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي القطاع التقني الأكثر قيمة في العالم بحلول ثلاثينيات هذا القرن، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وأشار ميغلينو إلى أن أنظمة مثل Bittensor ستقود هذا التحول بطريقة لامركزية، من خلال منح المطورين القدرة على إطلاق مشاريعهم دون الحاجة إلى جمع تمويل خارجي:

"طوّر مشروعك ضمن النظام البيئي، واحصل على مصادقين يؤمنون بفكرتك، وسينضم إليهم المعدّنون والمصادقون تلقائيًا، وبهذا تكون قد بدأت عملك دون الحاجة إلى جمع مبالغ طائلة من صناديق رأس المال المغامر."

ومن الجدير بالذكر أن فكرة لامركزية الذكاء الاصطناعي لم تعد حكرًا على الهواة أو الأطراف الهامشية؛ فواحد من أوائل روّاد الذكاء الاصطناعي العام، بين غورتزل، كان قد صرّح لـ "كوينتيليغراف" أنه أدرك الحاجة إلى لامركزية الذكاء الاصطناعي منذ أوائل التسعينيات، حتى قبل أن يكتب أول سطر برمجي في هذا المجال.