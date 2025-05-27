سايلور: إثبات الاحتياطي على السلسلة "فكرة سيئة" وتُشكّل خطرًا أمنيًا

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 11:22 مساءً - قال مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة شركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، إن قيام المؤسسات بنشر إثباتات الاحتياطي على السلسلة (Onchain Proof-of-Reserves) يُعد "فكرة سيئة" لما ينطوي عليه من مخاطر أمنية.

وفي حدث أُقيم على هامش مؤتمر "Bitcoin 2025" في لاس فيغاس بتاريخ 26 مايو، صرّح سايلور:

"الطريقة التقليدية الحالية لنشر إثبات الاحتياطي تُعد غير آمنة."

وتابع:

"هي تقلّل فعليًا من أمن المصدر، والجهات الحافظة، ومنصات التداول، وحتى المستثمرين. ليست فكرة جيدة، بل هي فكرة سيئة."

وحين سأله ميتشل أسكيو، كبير محللي Blockware Solutions، عمّا إذا كانت شركة Strategy تعتزم نشر إثبات احتياطيها على السلسلة، لم يجب سايلور بشكل مباشر، بل أكد على رأيه الرافض.

وقال أسكيو في منشور على X (تويتر سابقًا):

سألته إن كانت MicroStrategy ستنشر إثبات احتياطي على السلسلة

فكان الرد: "فكرة سيئة"

مخاطرة أمنية

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عادةً ما تُستخدم إثباتات الاحتياطي بين منصات العملات الرقمية للتحقق من أن الشركات تحتفظ بما يكفي من الأصول الرقمية لتغطية ودائع العملاء. كما يمكن أن تُستخدم أيضًا من قبل صناديق التداول المرتبطة بالكريبتو (ETFs) لإثبات حيازتها الكاملة.

ورغم إقراره بأن القطاع تعلّم الكثير من انهياري بورصتي FTX وMt. Gox، إلا أن سايلور يرى أن إثبات الاحتياطي ليس هو الإجراء المناسب للمؤسسات المالية.

وأضاف:

"لا يوجد محلل أمني مؤسسي يعتقد أن نشر جميع عناوين المحافظ فكرة جيدة، إذ يمكن تتبعها بسهولة ذهابًا وإيابًا."

وتابع سايلور ساخرًا:

"جرّب أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الدخول في وضع التحليل العميق، واسأله: ما مخاطر نشر عناوين محافظك؟ وكيف يمكن أن يضر ذلك بأمن شركتك مع مرور الوقت؟ سيكتب لك 50 صفحة مليئة بالمشاكل الأمنية."

إثبات الاحتياطي انتشر بعد سقوط FTX

شهد القطاع إقبالًا واسعًا على اعتماد إثبات الاحتياطي بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، حيث بدأت بورصات ومؤسسات حفظ وصناديق تداول في نشر بيانات إثبات الاحتياطي بهدف تعزيز الشفافية وإثبات الأصول الحقيقية.

من بين الجهات التي تبنّت هذه الخطوة: Binance وKraken وOKX، إضافة إلى مدير الأصول الرقمية Bitwise.

لكن سايلور أشار إلى أن إثبات الاحتياطي يُظهر فقط جانبًا واحدًا من الصورة ما تمتلكه الشركة دون أن يُظهر ما تدين به.

المصدر: Mitchell Askew



وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET، تمتلك شركة Strategy أكبر حيازة بيتكوين بين الشركات المدرجة في العالم، حيث تضم ميزانيتها 576,230 بيتكوين بقيمة تبلغ نحو 62.6 مليار دولار.

وتأتي في المرتبة الثانية شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings، التي تمتلك 48,137 بيتكوين.

وحتى الآن، اشترت أكثر من 110 شركة مدرجة حول العالم عملات بيتكوين وتحتفظ بها كجزء من أصولها.