شركة سيركل تتقدّم للاكتتاب العام في بورصة نيويورك لجمع ما يصل إلى 250 مليون دولار

أعلنت شركة “سيركل إنترنت”، المطوّرة لعملة USDC المستقرة، عن تقديم طلب رسمي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز التداول “CRCL”.

ستطرح الشركة 24 مليون سهم من الفئة “أ”، بينها 9.6 مليون سهم تُصدرها سيركل مباشرة، و14.4 مليون سهم من مساهمين بائعين.

ويتوقع أن يتراوح سعر السهم بين 24 و26 دولار، ما قد يتيح للشركة جمع نحو 250 مليون دولار، بينما قد تصل عائدات المساهمين البائعين إلى 375 مليون دولار.

كشفت الشركة أن “ARK Investment”، التابعة لـ “كاثي وود”، أبدت اهتمام بشراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار ضمن الطرح.

يتولى إدارة الاكتتاب مؤسسات مالية بارزة تشمل “جي بي مورغان” و”سيتي جروب” و”غولدمان ساكس”.

يأتي هذا التحرك بعد محاولات سابقة غير مكتملة من “سيركل” لطرح أسهمها، أبرزها محاولة فاشلة عبر شركة SPAC عام 2021.

وكانت الشركة قد قدمت في أبريل نموذج S-1 لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسط تقارير عن احتمال تأجيل الاكتتاب أو دراسة خيار بيع بقيمة 5 مليار دولار.

وبحسب ما نُشر، كانت “كوين بيس” و”الريبل” من بين الأطراف المهتمة بالاستحواذ المحتمل على “سيركل”، في وقت تستعد فيه الأخيرة لتعزيز موقعها في سوق العملات المستقرة سريع النمو.

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