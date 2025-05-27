شركة YZi Labs تستثمر في Avalon Labs لتوسيع التمويل اللامركزي القائم على البيتكوين

أعلنت “YZi Labs”، الذراع الاستثماري السابق لـ “Binance Labs”، عن استثمارها في “Avalon Labs”، وهي منصة متخصصة في أسواق رأس المال على الشبكة تركز على تقديم منتجات مالية مدعومة بالبيتكوين.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

تُشغّل “Avalon Labs” منصة “CeDeFi” وتقدم خدمات إقراض بضمان البيتكوين، إلى جانب عملات مستقرة، حسابات توفير مدرّة للعائد، وبطاقات ائتمان.

وتتيح للمستخدمين الحصول على سيولة دون الحاجة لبيع البيتكوين، باستخدام العملة المستقرة USDa كأداة رئيسية.

وفقا لـ “DeFiLlama”، بلغت القيمة الإجمالية المقفلة لـ USDa نحو 613 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر عملة مستقرة بنظام الدين المضمون (CDP) بعد USDS من Sky.

وتتوزع هذه السيولة عبر شبكات بلوكشين متعددة أبرزها ايثيريوم وشبكة بينانس.

أشار “أليكس أوداجيو”، مدير الاستثمار في “YZi Labs”، إلى أن دعم “Avalon” يعكس التزام الشركة بدعم المشاريع التي توفّق بين الأمان والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، مؤكدا أن “Avalon” تسهم في تحويل البيتكوين إلى أصل مالي فعال على مستوى عالمي.

ستستخدم “Avalon Labs” التمويل الجديد لضمان الامتثال التنظيمي وتوسيع نشاطها في الإقراض المؤسسي، مع سعيها لتصبح أول مؤسسة مالية منظمة بالكامل تعمل على شبكة البيتكوين.

يأتي هذا الاستثمار عقب شراكة استراتيجية لـ “Avalon” مع منصة “Bybit” لتوفير بروتوكول “CeDeFi” الخاص بها ضمن خدمة “Bybit Earn”، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق عائد ثابت من البيتكوين.

كما شاركت “Avalon” سابقا في برنامج الحضانة “MVB” بالتعاون مع شبكة بينانس و”CoinMarketCap”.

ويُذكر أن “YZi Labs” تدير أصول بقيمة تفوق 10 مليار دولار، ولها استثمارات في أكثر من 300 مشروع موزعة على 25 دولة، بينما يشغل “CZ” منصب مستشار استثماري بالشركة.

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