اختراق حساب Migos على إنستغرام في محاولة ابتزاز تستهدف المؤسس المشارك لـSolana

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 12:46 مساءً - تعرّض حساب فرقة الراب الأمريكية السابقة Migos على إنستغرام للاختراق، في ما يبدو أنه محاولة ابتزاز تستهدف راج جوكال، المؤسس المشارك لمشروع Solana.

في 27 مايو، نشر الحساب ما لا يقل عن سبع صور، اطّلع عليها موقع Cointelegraph قبل حذفها لاحقًا. وظهر في صورتين على الأقل شخص يُعتقد أنه جوكال، وهو يحمل جواز سفره ورخصة قيادته، مع عرض واضح لتفاصيل الوثائق.

وقام المخترق بوَسم (Tag) جوكال في إحدى الصور التي يظهر فيها، مرفقًا بتعليق يقول:

"كان عليك أن تدفع الـ40 بيتكوين"،

بينما جاءت صورة أخرى بتعليق:

"كانت فقط 40 بيتكوين... كان عليك الدفع"، في ما يبدو أنه تلميح إلى محاولة ابتزاز فاشلة.

كما نُشرت صورة أخرى تزعم أنها تُظهر زوجة جوكال وهي تحمل رخصة قيادة، إضافة إلى صورتين أخريين تتضمنان معلومات خاصة مثل أرقام هواتف محمولة وعناوين بريد إلكتروني.

الصور المنشورة من هذا النوع التي يظهر فيها الشخص وهو يحمل وثائق تعريفية بوجه مكشوف تُستخدم عادةً ضمن عمليات التحقق من الهوية (KYC) في منصات تداول العملات الرقمية.

لكن حتى الآن، لا يُعرف مصدر هذه الصور التي يُزعم أنها تُظهر جوكال وزوجته، أو كيف تم الحصول عليها واستخدامها في محاولة الابتزاز.

وقد تم التواصل مع مؤسسة Solana ومع راج جوكال للتعليق.

وكان جوكال قد نشر في 20 مايو عبر منصة X (تويتر سابقًا)، محذرًا متابعيه من أن "جهات خبيثة كانت تحاول الاستيلاء على بريده الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيًا إلى الحذر من أي منشورات غريبة أو غير مألوفة.

المصدر: Raj Gokal

هل هي هجمات ذكاء اصطناعي أم تسريب بيانات KYC؟

ورغم أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت الصور مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن هجمات الـDeepfake أصبحت تُستخدم بالفعل في محاولات ابتزاز داخل عالم العملات الرقمية.

ففي أبريل الماضي، قال البودكاستر سكوت ميلكر إن محتالين صنعوا نسخة مزيفة من رخصة قيادته، وتمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من أحد الضحايا.

كما عادت قضية تخزين واستخدام بيانات التحقق من الهوية (KYC) في بورصات العملات الرقمية إلى الواجهة مؤخرًا.

ففي وقت سابق من مايو، واجهت شركة Coinbase دعوى قضائية من مستخدمين اتهموها بانتهاك قوانين الخصوصية البيومترية المحلية، بعد استخدامها شركات خارجية للتحقق من هويات العملاء دون الإفصاح المسبق عن ذلك.