حاملو البيتكوين طويلو الأجل "يستفيدون بهدوء" من الهبوط إلى 109 آلاف دولار

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 12:46 مساءً - شهدت أسواق البيتكوين مؤخرًا حدثي تصفية كبيرين، تسببا في موجة بيع قسري من قبل متداولين ذوي مراكز مفرطة في الرافعة المالية، لكن المحللين يرون أن نمطًا مميزًا بدأ يتشكل في السوق.

وقال المحلل في منصة CryptoQuant، عمرو طه، في 26 مايو:

"تم تصفية المتداولين قصيري الأجل ذوي الرافعة العالية، بينما استفاد حاملو البيتكوين طويلو الأجل بهدوء من هذه العملية لإعادة ضبط السوق."

وأشار إلى أن أول موجة تصفية حدثت عندما هبط سعر البيتكوين (BTC) إلى ما دون 111,000 دولار، حيث تم تصفية مراكز شراء بقيمة تجاوزت 97 مليون دولار. ثم، عند كسر مستوى 109,000 دولار، تم تصفية مراكز إضافية بقيمة 88 مليون دولار.

لكن، وعلى عكس المتداولين قصيري الأجل الذين واجهوا نداءات الهامش والبيع القسري، سلك حاملو البيتكوين طويلو الأجل (LTH) مسارًا مختلفًا، إذ زادوا من وتيرة الشراء والتجميع.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع القيمة المحققة (Realized Capitalization) الخاصة بالحسابات طويلة الأجل إلى أكثر من 28 مليار دولار وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل. وتمثل القيمة المحققة مقياسًا يعتمد على آخر سعر تحركت به كل وحدة بيتكوين، وليس على سعر السوق الحالي.

وأوضح طه أن المستثمرين طويلو الأجل يستغلون هذه الفترات من الضغط والبيع الإجباري لزيادة تعرضهم للسوق وتجميع المزيد من البيتكوين، وأضاف:

"هذا التجميع الاستراتيجي أثناء لحظات الضغط في السوق يعكس قناعة راسخة لدى حاملي البيتكوين على المدى الطويل."

وأضاف:

"بدلًا من أن يتأثروا بالتقلبات قصيرة الأجل، ينظر هؤلاء إلى التراجعات الناتجة عن التصفيات باعتبارها فرصًا مثالية لتعزيز مواقعهم، مما يعزز الأساس لارتفاعات سعرية مستقبلية."

الرسم البياني لصافي القيمة المحققة: الحاملون قصيرو الأجل (بالأحمر) وطويلو الأجل (بالأخضر). المصدر: CryptoQuant

في السياق ذاته، حدّد محلل CryptoQuant إبراهيم قُصار تشكل نمط "القاع المزدوج" في الرسم البياني، وهو من إشارات الانعكاس التي تُشير إلى "تراجع الضغط البيعي وبدء استعادة المشترين للسيطرة"، على حد تعبيره.

وأضاف:

"إذا صمد هذا النطاق كمستوى دعم، فقد نشهد عودة السعر فوق 112,000 دولار قريبًا."

بيتكوين ينخفض إلى ما دون 109,000 دولار

يُتداول البيتكوين حاليًا عند ما دون 108,700 دولار على منصة Coinbase، بعد ارتداد طفيف من أدنى نقطة سجّلها اليوم عند 107,550 دولار، وفقًا لـ TradingView.

ومع ذلك، تراجع السعر من أعلى مستوى بلغه يوم الإثنين، 26 مايو، عند 110,000 دولار، بعد أن اصطدم بالمقاومة عند هذا المستوى مرتين.

BTC/USD يستقر حول مستوى 109,000 دولار على منصة Coinbase. المصدر: TradingView