روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصارع في بطولة قتالية بالصين

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 12:46 مساءً - شاركت أربعة روبوتات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في بطولة قتالية نظمَتها الصين، حيث خاضت مواجهات بأسلوب الكيك بوكسينغ حتى تم إعلان أحدها بطلًا للبطولة.

وشهدت سلسلة World Robot Competition Mecha Fighting Series، بحسب تقرير نشرته صحيفة Global Times الصينية الرسمية في 26 مايو، منافسة بين أربعة روبوتات يتم التحكّم بها بشريًا، تم تصنيعها بواسطة شركة Unitree الصينية. تنافست الروبوتات في ثلاث جولات مدة كل منها دقيقتان، وتم تحديد الفائز عبر نظام نقاط.

وقال "تشن شييون"، عضو فريق Unitree:

"الروبوتات تقاتل بأسلوب تعاوني بين الإنسان والآلة؛ إذ تم تلقينها حركات مسبقًا، لكن التحكّم النهائي بالحركة يتم عبر الإنسان."

وبحسب التقارير، بلغ وزن كل روبوت 35 كيلوجرامًا، وبلغ طوله 132 سنتيمترًا. وقبل خوض الجولات القتالية، خضعت الروبوتات الصغيرة لاختبارات استعراضية تضمنت ركلات ولكمات متنوعة، لمساعدة المنظمين على تحسين القواعد.

وكان الفريق الذي يحقق أعلى عدد من النقاط عبر الجولات الثلاث يتأهل لمواجهة الخصم التالي. كانت الضربة على الرأس تُحتسب بنقطة واحدة، بينما تُمنح ثلاث نقاط للركلة الموجهة للرأس. أما في حال سقوط الروبوت، فيُخصم خمس نقاط، وتُخصم عشر نقاط إضافية إذا بقي ساقطًا لأكثر من ثماني ثوانٍ.

الذكاء الاصطناعي لتعليم حركات القتال

وخلال البث المباشر للبطولة عبر قناة CCTV الرسمية، قال مدير شركة Unitree، وانغ تشيشين، إن شركته استعانت بتقنية الذكاء الاصطناعي "لتعليم الروبوتات كيفية القتال".

وقال:

"أولًا، نعتمد على التقاط الحركة من رياضيين محترفين في الفنون القتالية، ثم نستخدم بيانات الحركة لتعليم الروبوتات هذه الحركات داخل بيئة افتراضية."

وفي إحدى أولى الجولات، خاض روبوت يرتدي خوذة وردية قتالًا ضد روبوت يرتدي خوذة سوداء. وبعد تبادل متقطع للكمات والركلات، سقط الروبوت الأسود أولًا بعد أن حاول تنفيذ ركلة لكنه فقد توازنه.

لكن الروبوت الأسود استعاد قوته في الجولة الثالثة، وتمكّن من إسقاط الروبوت الوردي بركلة أمامية. وبعد إسقاط ثانٍ، قفز الروبوت الأسود على خصمه وثبّته أرضًا لينتزع الفوز.

وتم إقصاء الروبوتين اللذين يرتديان اللونين الوردي والأحمر، لتتجه المباراة النهائية بين الروبوت الأسود وآخر يرتدي اللون الأخضر. وفي النهاية، تُوّج الروبوت الأسود بلقب البطولة بعد أن تفوّق بالنقاط.

ومن المقرر تنظيم بطولة جديدة بمشاركة روبوتات كاملة الحجم في ديسمبر المقبل في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.