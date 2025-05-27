فرنسا تعتقل أكثر من 12 مشتبهًا بهم في قضايا اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 12:46 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أكثر من 12 شخصًا يُشتبه بضلوعهم في قضيتين بارزتين من عمليات اختطاف تتعلق بالعملات الرقمية في باريس.

وبحسب ما نشرته صحيفة Le Parisien في 26 مايو، فإن من بين المعتقلين عددًا من القُصَّر، وتواجههم تُهم تشمل: الخطف، ومحاولة الخطف، والتآمر الإجرامي.

ويحقق المحققون الفرنسيون في احتمال وقوف منظمة إجرامية خلف هاتين الحادثتين المرتبطتين بالكريبتو، مع الإشارة إلى أن الشبكات الاجتماعية تُستخدم كوسائل لتجنيد المشاركين.

وفي إحدى محاولات الخطف الأخيرة، التي وقعت في 13 مايو، حاول ثلاثة رجال اختطاف ابنة وحفيد بيير نويزات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية الفرنسية Paymium، وذلك في وضح النهار في شوارع باريس.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي التقطها المارّة أن محاولة الاختطاف فشلت بعد أن قاومت ابنة نويزات بشجاعة، وتدخل عدد من المارة لردع المهاجمين.

أما في حادثة أخرى في وقت سابق من مايو، فقد أنقذت السلطات الفرنسية والد أحد رواد التسويق في مجال الكريبتو، بعد أن اختُطف واحتُجز مقابل فدية تتراوح بين 5 و7 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة Le Parisien إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن في محاولة اختطاف عائلة نويزات، لكن تم تحديد وسجن ما يصل إلى ستة أشخاص يُعتقد أنهم متورطون في عملية اختطاف والد رائد الأعمال، بمن فيهم الخاطفون المزعومون أنفسهم.

وفي حادثة منفصلة بداية هذا العام، تعرض ديفيد بالاند، الشريك المؤسس لشركة Ledger المتخصصة في تصنيع محافظ العملات الرقمية، للاختطاف من منزله، حيث طالب الخاطفون بفدية مشفّرة. وقد تم إنقاذه لاحقًا من قبل الشرطة الفرنسية بعد عدة أيام.

تشديد الإجراءات الأمنية

ردًا على سلسلة هذه الهجمات البارزة، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أوامر بتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية رواد الأعمال في قطاع العملات الرقمية وعائلاتهم داخل فرنسا، وذلك في وقت سابق من مايو.

ووفقًا لصفحة GitHub أنشأها جيمسون لوب، أحد أبرز الشخصيات في مجتمع السايبر بانك والمؤسس المشارك لمنصة الحفظ الذاتي Casa، فقد تم تسجيل ست حالات ابتزاز وجرائم طلب فدية بالعملات الرقمية في فرنسا حتى الآن هذا العام، نصفها وقع في العاصمة باريس.

وفي ظل هذا التصعيد، بدأ عدد من مسؤولي شركات الكريبتو في تعزيز أمنهم الشخصي من خلال توظيف حراس أمن محترفين، في محاولة لردع أي جهات خبيثة.