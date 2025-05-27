تايلاند تسمح باستخدام العملات الرقمية للسياح وتستعد لإصلاحات تنظيمية شاملة

تام شمس - الثلاثاء 27 مايو 2025 12:46 مساءً - تستعد تايلاند للسماح للسياح بإنفاق العملات الرقمية عبر منصات مرتبطة ببطاقات الائتمان، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتحديث نظامها المالي وتبنّي الأصول الرقمية.

وأُعلِن عن الخطة من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "بيتشاي تشونهواجيرا" خلال ندوة استثمارية في بانكوك بتاريخ 26 مايو، وفقًا لما نقلته صحيفتا Bangkok Post وThe Nation.

وتهدف المبادرة، التي تخضع حاليًا للمراجعة من قبل وزارة المالية وبنك تايلاند المركزي، إلى تمكين السياح من ربط محافظهم المشفرة ببطاقات ائتمان تُستخدم للشراء محليًا.

وسيتلقى التجّار مدفوعاتهم بالعملة المحلية "الباهت التايلاندي" كالمعتاد، غالبًا دون علمهم باستخدام العملات الرقمية في المعاملة. ومن المتوقع إطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة بعد الانتهاء من البنية التحتية والفحوصات التنظيمية اللازمة.

وقال بيتشاي:

"يمكن تطبيق هذا النموذج فورًا في تايلاند، شريطة توفر الأنظمة الداعمة"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتجنّب التعامل المباشر بالباخت، مما يقلّل من المخاطر على العملة المحلية.

مراجعة تنظيمية لأسواق رأس المال

وبالإضافة إلى تسهيل استخدام العملات الرقمية في قطاع السياحة، تخطط الحكومة التايلاندية لإجراء إصلاحات في القوانين المالية. وصرّح بيتشاي بأن الحكومة تسعى لتوحيد الإطار القانوني الذي ينظّم الأسواق المالية التقليدية وقطاع الأصول الرقمية، حيث يُدار كل منهما حاليًا بموجب تشريعات منفصلة.

وأضاف بيتشاي أن الحكومة تراجع كذلك القيود القديمة المفروضة على المستثمرين المؤسسيين، في إطار إصلاح أوسع لأسواق رأس المال. وتخضع شركات التأمين على الحياة والصناديق الضخمة التي تدير مئات المليارات من الباهت لقيود تُجبرها على الاستثمار في السندات الحكومية فقط، إلا أن التغييرات القادمة قد تفتح المجال أمام هذه الجهات للاستثمار في الأسهم والأصول التابعة للقطاع الخاص.

بيتشاي يعلن تأجيل المرحلة التالية من توزيع المحافظ الرقمية. المصدر: Khaosod English

وتدرس وزارة المالية أيضًا إصلاح القوانين المتعلقة بإعادة شراء الأسهم (treasury stocks)، وضبط ممارسات التداول عالي التردد (High-Frequency Trading) لضمان عدالة أكبر في الأسواق.

ويجري العمل حاليًا على مسودة قانون توسّع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC)، بما يتيح لها إحالة القضايا الكبرى مباشرة إلى الادعاء العام.

دعم حكومي متجدد للأصول الرقمية

وجدد بيتشاي دعمه للأصول الرقمية، مشددًا على ضرورة وجود قواعد واضحة تمكّن من الابتكار دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

وأشار إلى إطلاق مبادرة "G-Tokens" المبنية على تقنية البلوكشين، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من شراء السندات الحكومية بوحدات مجزأة. وذكر أن هذه التوكنات قد تعزز العوائد للمودعين وترفع من مكانة السندات السيادية التايلاندية عالميًا.

وفي 13 مايو، أعلنت وزارة المالية عن خطط لإصدار توكنات استثمار رقمية بقيمة 150 مليون دولار، تتيح للمستثمرين الأفراد شراء السندات الحكومية.

وجاء هذا بعد إعلان هيئة الأوراق المالية في فبراير عن خطط لإطلاق نظام تداول للأوراق المالية المُرمّزة (tokenized securities) مخصص للمستثمرين المؤسسيين.

وفي مارس الماضي، وافقت الهيئة أيضًا على استخدام عملتي USDT وUSDC في تداولات العملات الرقمية، مما يسمح بإدراجهما في البورصات المنظمة داخل البلاد.