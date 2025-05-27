شركة "ترامب ميديا" ​​تهدف إلى جمع 3 مليار دولار للاستحواذ على مزيد من العملات المشفرة

تسعى مجموعة “ترامب” للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، المالكة لمنصة “تروث سوشيال”، إلى جمع نحو 3 مليار دولار بغرض الاستحواذ على بعض العملات المشفرة، وفقا لما نقلته “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة.

وتشير الخطة إلى جمع ملياري دولار عبر إصدار أسهم جديدة، بالإضافة إلى مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل، في تحرك يشبه استراتيجية شركة “مايكروستراتيجي” التي تواصل شراء البيتكوين بتمويل من الأسهم والديون.

من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوة قبيل انطلاق مؤتمر بيتكوين 2025 في لاس فيغاس، الذي يجمع شخصيات بارزة، من بينها “جيه دي فانس”، “دونالد ترامب جونيور”، “إريك ترامب”، “ديفيد ساكس”، و”مايكل سايلور”.

وبحسب مصادر، ازداد حجم الطرح مؤخرا بسبب الطلب القوي، بينما لم تؤكد TMTG أو تنفِ هذه الخطط.

لكنها ردّت على التقرير بلهجة حادة دون تقديم تفاصيل.

يُنظر إلى هذه الخطوة كمؤشر على تعمق ارتباط عائلة “ترامب” بمجال الأصول الرقمية، بعد إطلاق بطاقة NFT، عملات ميم، ومشاريع تعدين، إلى جانب استثمارات في صناديق ETF بالشراكة مع “Crypto.com”.

وتُقدّر قيمة TMTG السوقية بحوالي 6 مليار دولار، ويشرف “دونالد ترامب” الابن على حصة والده البالغة 53% من خلال صندوق استئماني، مما يمنحه سلطة الاستثمار والتصويت.

من بين الضامنين المحتملين للصفقة شركتا “BTIG” و”كلير ستريت”، وفقا لذات المصادر سابقة الذكر.

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