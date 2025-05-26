الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يستعرض دور وأهمية صناديق ETF العملات المشفرة

استعرض “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، الأهمية المتزايدة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للعملات المشفرة، في وقت بدأت فيه هذه الأدوات المالية ترسخ حضورها في الأسواق التقليدية.

منذ إطلاق صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة مطلع 2024، دخلت الصناعة مرحلة جديدة من النضج المؤسساتي، تبعتها لاحقا صناديق الايثيريوم، وتُطرح الآن تساؤلات حول العملات القادمة، من بينها XRP وSOL وDOGE وLTC.

الوصول المؤسساتي والتحول البنيوي:

سلط “غارلينغهاوس” الضوء على أن صناديق المؤشرات الفورية أتاحت أخيرا للمؤسسات المالية الكبرى مثل صناديق التقاعد والأوقاف والمستثمرين التقليديين إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة من خلال قنوات مألوفة ومرخصة.

في السابق، كان على هذه الجهات الاعتماد على منصات تداول العملات الرقمية أو الحفظ الذاتي، وهو ما حد من انخراطها المباشر.

وأشار إلى أن هذه الأدوات المالية كانت بمثابة نقطة تحول جذري، إذ فتحت أبواب وول ستريت أمام فئة جديدة من الأصول الرقمية، وهو ما تجلّى بوضوح في الإقبال الكبير على صندوق IBIT التابع لبلاك روك، الذي تصدر مشهد التدفقات الاستثمارية وحقق نمو غير مسبوق في حجم الأصول.

أما النقطة الثانية التي ركز عليها “غارلينغهاوس” فهي أن هذه الصناديق تُعيد توجيه الصناعة نحو تبني المعايير المؤسسية، وتحث المشاريع الكبرى على التركيز بشكل أكبر على جذب رؤوس الأموال المؤسسية.

ولفت إلى أن صندوق IBIT تجاوز حاجز المليار دولار في الأصول المدارة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ صناديق المؤشرات، ويقترب الآن من حجم صناديق الذهب المتداولة.

بلغت قيمة أصول الصندوق نحو 48 مليار دولار مع نهاية الأسبوع الماضي، متفوقة على جميع صناديق البيتكوين الأخرى مجتمعة، دون تسجيل أي صافي تدفقات سلبية منذ تراجع أبريل، ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المؤسسات.

في ما يخص الريبل، فإن احتمال إطلاق صندوق XRP الفوري في الولايات المتحدة ما يزال قيد المراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تواصل تأجيل إصدار قراراتها.

وتُظهر توقعات منصة “بولي ماركت” أن فرص اعتماد صندوق XRP خلال 2025 تتجاوز 80%، لكنها تنخفض إلى 21% بالنسبة لمهلة 31 يوليو القادمة.

مع ذلك، أحرزت الريبل بعض التقدم في مجال المنتجات الاستثمارية، إذ أُطلقت مؤخرا صناديق تعتمد على عقود XRP الآجلة، ما يعكس اهتمام متزايد في السوق بربط أصول الريبل بالمجال المالي التقليدي.

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