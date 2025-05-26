حوت البيتكوين المثير للجدل ينسحب ويحقق ربح بقيمة 25 مليون دولار بعد رهانه على البيتكوين

انسحب المتداول المعروف بإسم “جيمس وين”، والملقب بـ”إله حرب الـ 10U”، من رهانه الكبير على البيتكوين بقيمة 1.25 مليار دولار، محققا أرباح صافية بلغت 25 مليون دولار.

راهن “وين” على ارتفاع البيتكوين إلى 121,000 دولار، مستخدما رافعة مالية 40 ضعف على منصة “Hyperliquid”.

ورغم أن الصفقة بلغت ذروتها بأرباح غير محققة وصلت إلى 87 مليون دولار، فإن تراجع السعر إلى نحو 108,000 دولار نتيجة التقلبات الاقتصادية وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفعه إلى إغلاق مركزه.

وأعلن عبر منصة X انسحابه من السوق، قائلا:

لقد كان الأمر ممتعا، ولكن الآن حان الوقت لأغادر رابح.

ووفقا لمنصة “Lookonchain”، أغلق “وين” جميع عقوده الطويلة البالغ عددها 11,588 عقد، وسحب 28 مليون دولار من “Hyperliquid”، ليخرج بصافي ربح قدره 25.2 مليون دولار.

وبعد فترة وجيزة، قام بفتح صفقة بيع على المكشوف بقيمة مليار دولار بنفس الرافعة المالية، إلا أنه خسر ما يقرب من 16 مليون دولار عند إغلاقها.

رغم الخسارة، استمر “وين” في تداولاته العدوانية، حيث دخل لاحقا في صفقة شراء جديدة على عملة “kPEPE” بقيمة 9.9 مليون دولار برافعة مالية 10x، وحقق أرباح غير محققة تجاوزت 130,000 دولار حتى وقت كتابة هذا المقالة.

اكتسب “وين” شهرته من رهانه المبكر على عملة PEPE في عام 2023، عندما توقع صعودها من قيمة سوقية قدرها 4.2 مليون دولار إلى 4.2 مليار دولار، محققا من خلالها أرباح تجاوزت 50 مليون دولار.

وتشير بيانات “Lookonchain” إلى أنه أجرى 38 صفقة على منصة “Hyperliquid” خلال 75 يوم، بمعدل فوز بلغ 45%، وأرباح إجمالية تخطت 40 مليون دولار، مما رسّخ مكانته كأحد أبرز المتداولين في سوق الرافعة المالية.

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