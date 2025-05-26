عملة البيتكوين تستعيد مستوى 109 آلاف دولار بعد تأجيل “ترامب” فرض الرسوم الجمركية: التفاصيل

استعادت عملة البيتكوين مستوى 109 ألف دولار بعد تأجيل الرئيس الأمريكي “ترامب” الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي.

تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 109 آلف دولار مساء الأحد بعد أن أعلن الرئيس “دونالد ترامب” موافقته على تمديد الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو.

اقترح الرئيس الأمريكي يوم الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من الشهر المقبل.

وأشار إلى اختلالات التجارة والخلافات التنظيمية كمبررات لهذه الخطوة، واصفا ديناميكيات التجارة الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها غير مقبولة بتاتا.

كما استهدف شركة آبل بفرض رسوم جمركية محتملة بنسبة 25% على أجهزة آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة.

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 108 آلاف دولار في أعقاب إعلان “ترامب” عن فرض رسوم جمركية، مع تعمق التصحيح إلى مستويات أقل من 107 آلاف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بعدها انتعشت العملة الرقمية بعد قرار “ترامب” بتأجيل هذه السياسة.

في منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الأحد، صرّح “ترامب” بأنه منح التمديد حتى 9 يوليو بعد تلقيه تأكيدات من “فون دير لاين” بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإحراز تقدم سريع وحاسم في المحادثات.

يُخفف هذا القرار، الذي جاء بناء على طلب مباشر من رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، مؤقتا من حدة التوترات التجارية المتصاعدة عبر الأطلسي، ويفتح الباب أمام استئناف المفاوضات.

ارتفعت عملة البيتكوين، التي كانت قد استقرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأكثر من 1900 دولار في غضون دقائق.

وقت نشر هذا التقرير، تتداول البيتكوين أعلى من 109,000 دولار، أي أقل بنحو 2.5% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,900 دولار الذي سجلته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مع ارتفاع البيتكوين، حذت عملات رقمية رئيسية أخرى حذوها.

حيث سجلت كل من الإيثيريوم (ETH) والريبل (XRP) وسولانا (SOL) مكاسب بعد إعلان “ترامب”، وفقا لمنصة “CG”.

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