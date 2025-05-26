٣.٣ مليار دولار من التوكنات المشفّرة يُتوقّع أن يتم فتحها في يونيو

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 02:50 مساءً - من المتوقع أن تدخل أصول رقمية بقيمة 3.3 مليار دولار إلى السوق خلال شهر يونيو، مع انتهاء فترات الحجز (vesting) لعدد من المشاريع الكبرى في مجال الكريبتو.

وبحسب منصة Tokenomist المتخصصة في تتبع جداول الإفراج عن التوكنات، فإن إجمالي التوكنات التي سيتم الإفراج عنها في يونيو يمثل انخفاضًا بنسبة 32% مقارنة بشهر مايو، حيث تم آنذاك تحرير توكنات بقيمة 4.9 مليار دولار.

تقوم مشاريع الكريبتو بتخصيص التوكنات لأغراض متعددة، مثل مكافأة أعضاء الفريق أو بيعها للمستثمرين الأوائل. لكن غالبًا ما يتم تقييد هذه التوكنات لفترة زمنية معينة لمنع تصريفها مبكرًا قبل نضوج المشروع أو انطلاقه فعليًا.

وتُظهر البيانات أن 1.4 مليار دولار من التوكنات سيتم الإفراج عنها عبر آلية "الإفراج الفجائي" (Cliff Unlock)، في حين أن 1.9 مليار دولار ستُحرّر بشكل تدريجي عبر آلية "الإفراج الخطي" (Linear Unlock). ويشير مصطلح الإفراج الفجائي إلى إطلاق دفعة كبيرة أو كامل التوكنات المحتجزة دفعة واحدة، بينما تُفرج الآلية الخطية عن التوكنات بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية.

أكبر عمليات فتح توكنات في يونيو

من بين أكبر عمليات الإفراج المقررة هذا الشهر، مشروع Metars Genesis، وهو مشروع قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، حيث سيُفرج عن توكنات بقيمة 193 مليون دولار في 21 يونيو، لتمويل شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومنذ مارس، دأب المشروع على الإفراج عن 10 ملايين توكن شهريًا، وقد تجاوز إجمالي التوكنات المُحرّرة حتى الآن مليار دولار.

كذلك، من المقرر أن يفرج مشروع Sui عن 44 مليون توكن بقيمة تُقدّر بـ160 مليون دولار في 1 يونيو. وستُوزّع هذه التوكنات على خزانة Mysten Labs، والمساهمين الأوائل، واحتياطي المجتمع. وتُخصّص الحصة الأكبر، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، للمستثمرين في جولة التمويل من السلسلة B.

حتى الآن، قام مشروع Sui بإطلاق 3.3 مليار توكن بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 33% من إجمالي المعروض. وتُظهر بيانات Tokenomist أن هناك 5.22 مليار توكن إضافي — تُقدّر قيمتها بـ20 مليار دولار تقريبًا — لا تزال بدون جدول زمني محدد للإفراج.

المصدر: Tokenomist. جدول الإفراج التدريجي لمشروع Sui

مشاريع أخرى تستعد للإفراج عن توكناتها في يونيو

بالإضافة إلى ما سبق، هناك عدة مشاريع أخرى ستشهد فترات حجز منتهية في يونيو، من بينها:

Fasttoken (FTN)، Aptos (APT)، LayerZero (ZRO)، ZKsync (ZK)، و Arbitrum (ARB).