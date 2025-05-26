شركة Cardone Capital تطلق صندوق 10X Miami River للاستثمار العقاري والبيتكوين

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 02:50 مساءً - أعلنت شركة Cardone Capital، المتخصصة في الاستثمار العقاري والتي تدير أصولًا تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، عن إطلاق صندوقها الجديد 10X Miami River Bitcoin Fund، وهو صندوق مزدوج الأصول يجمع بين مجمع سكني تجاري يضم 346 وحدة على نهر ميامي في ولاية فلوريدا، و15 مليون دولار من البيتكوين (BTC).

وفي مقابلة مع Cointelegraph، قال المؤسس والرئيس التنفيذي غرانت كاردون إن هذا الصندوق هو رابع منتج استثماري مختلط تطلقه الشركة يجمع بين البيتكوين والعقارات متعددة الأسر، مشيرًا إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل جزء من التدفقات النقدية الشهرية من الإيجارات إلى بيتكوين.

وأوضح كاردون أن فكرة الصندوق بدأت بعد اقتراح من شقيقه، حيث قال له:

"قال لي أخي: تخيّل لو أنك حولت كل تدفقاتك النقدية من العقارات إلى بيتكوين خلال الـ12 عامًا الماضية، ماذا كان سيحدث؟ النتيجة: كان من الممكن تحويل 160 مليون دولار إلى نحو 3 مليارات دولار."

وأضاف:

"عندما رأيت ذلك، قررت إنشاء صندوق نشتري فيه عقارات، نضيف إليه بيتكوين، ونستخدم التدفقات النقدية من العقار لشراء المزيد من البيتكوين."

رسم بياني يُظهر النمو المتوقع للصندوق بالمقارنة مع العوائد التقليدية للعقارات. المصدر: Cardone Capital

قال كاردون إن هدفه طويل الأمد هو بناء محفظة تضم مليار دولار من العقارات و200 مليون دولار من البيتكوين عبر صناديق الاستثمار المختلطة، حيث ستُحتفظ بالبيتكوين كأصل خزينة.

وترى الشركة أن هذا النهج الفريد، الذي يجمع بين أصول مدرة للدخل مثل العقارات، وأصول تحفظ القيمة مثل البيتكوين، يمكن أن يُحدث تحوّلًا في سوق صناديق الاستثمار العقاري التقليدية (REITs) والصناديق المتداولة في البورصة وغيرها من أدوات الاستثمار العقاري الكلاسيكية.

تسهيل الوصول إلى البيتكوين دون الحاجز التقني

أشار كاردون إلى أنه يهدف إلى تعريف المستثمرين والمستأجرين على البيتكوين، دون الحاجة إلى اكتساب معرفة تقنية معقدة.

وقال إن من بين الأفكار قيد الدراسة: برنامج مكافآت يُمنح بالساتوشي للمستأجرين الملتزمين بالدفع في الوقت المحدد والسلوك الإيجابي، بهدف تحفيز التفاعل مع الأصول الرقمية.

غرانت كاردون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cardone Capital. المصدر: Cardone Capital

وأكد كاردون:

"نحن نُدخل الناس في وسيلة استثمارية يفهمونها وهي العقارات ونقوم نحن بشراء البيتكوين نيابة عنهم."

وأضاف أنه يعمل مع شركات مالية أخرى لتطوير منتج رهن عقاري هجين يمكّن العملاء من الاقتراض مقابل ممتلكاتهم من البيتكوين إضافة إلى حصتهم في الاستثمارات العقارية.