آدم باك يقود جولة تمويل بقيمة 2.2 مليون دولار لدعم مشتريات بتكوين لشركة صحية سويدية

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 01:15 مساءً - قاد الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك، جولة تمويل بقيمة 21 مليون كرونة سويدية (2.2 مليون دولار) لصالح شركة التكنولوجيا الصحية السويدية H100 Group AB، التي أعلنت مؤخرًا عن خطتها لشراء البيتكوين.

وفي بيان بتاريخ 25 مايو، قالت H100 إن الأموال التي جُمعت عبر قروض قابلة للتحويل بفائدة 0% ستُستخدم لشراء بيتكوين (BTC)، تماشيًا مع استراتيجيتها الجديدة المعلنة في 22 مايو.

ساهم آدم باك، المعروف منذ فترة طويلة بكونه من أبرز داعمي الخصوصية في مجتمع البتكوين، بمبلغ 1.4 مليون دولار من أصل إجمالي التمويل، بينما جاءت 800 ألف دولار المتبقية من شركات استثمارية هي: Morten Klein، Alundo Invest AS، Race Venture Scandinavia AB، وCrafoord Capital Partners.

وبالأسعار الحالية، يُمكن للتمويل أن يمكّن H100 من شراء حوالي 20.18 بيتكوين، تضاف إلى 4.39 بيتكوين سبق أن اشترتها في 22 مايو، ليصل إجمالي ممتلكاتها إلى نحو 24.57 بيتكوين.

المصدر: H100

أوضحت H100 أن القروض لا تحمل أي فائدة وتستحق السداد في 15 يونيو 2028، مع إمكانية تحويلها إلى أسهم في أي وقت، بسعر تحويل قدره 1.3 كرونة سويدية (نحو 0.11 دولار أمريكي) للسهم الواحد.

وإذا حافظ سعر سهم H100 على متوسط مرجّح للحجم يزيد بنسبة 33% عن سعر التحويل لمدة 60 يوم تداول متراكمة، تحتفظ الشركة بالحق في فرض تحويل القرض إلى أسهم.

وسينتج عن التحويل الكامل إصدار ما يقرب من 16,153,900 سهم جديد، ما يعادل تخفيفًا بنسبة تقارب 12% في هيكل الملكية الحالي.

ارتفاع في سعر سهم H100 بعد إعلان الشراء

قفز سعر سهم H100 بنسبة 37% في جلسة 22 مايو، يوم إعلان الشركة عن أول عملية شراء بيتكوين، ثم ارتفع بنسبة إضافية قدرها 5.33% في اليوم التالي، ليصل إلى 1.29 كرونة سويدية (نحو 0.14 دولار أمريكي)، بحسب بيانات بلومبرغ.

قال الرئيس التنفيذي لـ H100، ساندر أندرسن، في منشور عبر X في 22 مايو، إن شركته تُقدّم أدوات صحية للأفراد الذين لا يرغبون في الاعتماد على "نظام الرعاية الصحية التفاعلي"، مشيرًا إلى أن قيم السيادة الفردية التي يُجسّدها مجتمع البتكوين تتماشى مع رؤية الشركة وجمهورها المستهدف.

وبحسب H100، فإن هذا التحوّل يجعلها أول شركة مدرجة في السويد تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي خزينة، ومن أوائل الشركات التي تتبع هذا النهج في أوروبا.

وتشير بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET إلى أن عدد الشركات التي تستخدم البيتكوين كأصل احتياطي في تزايد، حيث بلغ عددها حاليًا 112 شركة مدرجة، من بينها 10 شركات أوروبية فقط، مما يجعل H100 من أوائل المتبنين لهذه السياسة في القارة.