تقرير: "إنفيديا" تخطط لإطلاق رقاقات ذكاء اصطناعي أرخص مخصصة للسوق الصينية

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 09:46 صباحاً - أفاد تقرير نشرته رويترز في 26 مايو أن شركة Nvidia تعتزم إطلاق رقاقة ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مخصصة للسوق الصينية، وذلك بعد فرض قيود على تصدير نموذجها الأعلى أداءً.

وبحسب مصادر مطّلعة، من المقرر أن تبدأ الشركة الإنتاج الضخم للرقاقة الجديدة في يونيو، على أن تكون جزءًا من الجيل الأحدث من رقاقات الذكاء الاصطناعي.

وتتراوح سعر الرقاقة الجديدة بين 6500 و8000 دولار أمريكي، وهي أرخص من طراز H20 المقيد تصديره، الذي كان يُباع بسعر يتراوح بين 10,000 و12,000 دولار.

وقال متحدث باسم Nvidia لرويترز إن الشركة لا تزال تقيّم خياراتها المحدودة:

"إلى أن نستقر على تصميم منتج جديد ونتلقى الموافقة من الحكومة الأمريكية، فإننا فعليًا مستبعدون من سوق مراكز البيانات الصيني البالغ حجمه 50 مليار دولار."

تُعد الصين سوقًا ضخمًا لإنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها في السنة المالية الماضية.

في أبريل الماضي، أخطرت الحكومة الأمريكية شركة Nvidia بأن تصدير رقاقاتها H20 يتطلب تراخيص خاصة، وذكرت الصين بالاسم، مبررة القرار بالخوف من أن "تُستخدم هذه التكنولوجيا في حواسيب فائقة بالصين أو يتم تحويلها لذلك الغرض."

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، أن حصة Nvidia في السوق الصينية انخفضت من 95% قبل 2022 (أي قبل بدء سريان القيود) إلى 50% حاليًا.

جنسن هوانغ في مقابلة على تلفزيون تايواني — المصدر: Yahoo/TVBS

قال هوانغ الأسبوع الماضي:

"سنواصل بذل جهود كبيرة لتحسين منتجات متوافقة مع القوانين، ومواصلة خدمة السوق الصينية."

وتعد هذه المحاولة الثالثة من Nvidia لتصميم رقاقات تتوافق مع القيود الأمريكية، حيث تُصمم الرقاقة الجديدة لتلتزم بالحد الأقصى لعرض النطاق الترددي المحدد من قبل الولايات المتحدة وهو 1.7 تيرابايت في الثانية.

في الوقت نفسه، تقوم شركة هواوي (Huawei)، المنافس الرئيسي لـNvidia، باختبار وإعداد شحن رقاقة ذكاء اصطناعي جديدة تُعرف باسم Ascend 910D.

المنافسة من Huawei والتقرير المالي المنتظر

ويأتي هذا التقرير قبل أيام فقط من إعلان نتائج Nvidia المالية الفصلية المقررة في 28 مايو.

وقد أنهى سهم الشركة تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 3%، ما كسر سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

وبحسب توقعات Investopedia، يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات Nvidia الفصلية نحو 43.4 مليار دولار، بزيادة 66% عن العام الماضي، وأرباحًا معدّلة تبلغ 21.3 مليار دولار.

وقال محللو Oppenheimer:

"نرى أن هناك مجالًا للصعود، رغم خسارة مبيعات H20 في الصين."