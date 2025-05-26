Coinbase تواجه دعوى جماعية جديدة بسبب اختراق بيانات وهبوط في سعر السهم

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 09:46 صباحاً - تواجه منصة Coinbase دعوى قضائية جماعية جديدة، تشمل أيضًا اثنين من كبار التنفيذيين، بعد انخفاض سعر سهمها إثر إعلانها عن اختراق لبيانات المستخدمين في وقت سابق من هذا الشهر، إضافة إلى اتهامات بعدم الإفصاح عن خرق لاتفاق مع هيئة تنظيمية بريطانية.

في دعوى قُدّمت في محكمة فدرالية بولاية بنسلفانيا بتاريخ 22 مايو، قال المستثمر في Coinbase، برادي نيسلر، إن خرق البيانات والاتفاق المزعوم مع هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أدى إلى "انخفاض حاد في القيمة السوقية لأسهم الشركة العادية"، ما تسبب في "خسائر وأضرار كبيرة لحاملي الأسهم".

وكانت Coinbase قد كشفت في 15 مايو أن الأضرار الناتجة عن الحادث قد تصل إلى 400 مليون دولار، بعد محاولة ابتزاز بقيمة 20 مليون دولار حدثت قبل ذلك بأربعة أيام، حيث تم رشوة عدد من موظفي الدعم الفني للوصول إلى الأنظمة الداخلية وسرقة بيانات محدودة من حسابات المستخدمين.

وادّعى نيسلر أن سعر سهم Coinbase (رمزه: COIN) انخفض بنسبة 7.2% ليغلق عند 244 دولارًا في 15 مايو بعد إعلان الحادث. ومع ذلك، تعافى السهم بنسبة 9% ليصل إلى 266 دولارًا عند إغلاق جلسة 16 مايو، وفقًا لبيانات Google Finance. وقد أغلق سهم Coinbase على انخفاض بنسبة تتجاوز 3% في 23 مايو عند 263 دولارًا، ثم انخفض مجددًا بمقدار 1.62 دولار بعد ساعات التداول. ومع ذلك، فإن سهم COIN لا يزال مرتفعًا بنحو 6% منذ بداية العام.

منصة Coinbase تشهد تراجعًا منذ جلسة التداول في 23 مايو. المصدر: Google Finance

ويبدو أن شكوى نيسلر هي الأولى التي تربط بشكل مباشر بين انخفاض السهم بعد الكشف عن الاختراق وتسبب ذلك في أضرار للمستثمرين، من بين سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعت ضد الشركة بشأن نفس الحادثة.

وكانت Coinbase قد واجهت على الأقل ست دعاوى قضائية خلال الأيام التي تلت إعلانها عن الاختراق، جميعها تتهم الشركة بسوء التعامل مع الحادث وفشلها في حماية بيانات المستخدمين.

خرق الاتفاق مع هيئة FCA أثر أيضًا على السهم

في يوليو 2024، فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 4.5 ملايين دولار على فرع Coinbase في المملكة المتحدة، بسبب خرق اتفاق طوعي وُقّع عام 2020، يمنع المنصة من تسجيل العملاء المصنّفين على أنهم "عاليي المخاطر" من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة إن Coinbase قامت بتسجيل 13,416 عميلًا صنّفتهم الهيئة على أنهم عاليي المخاطر، وقدمت لهم خدمات تتعلق بالكريبتو رغم الاتفاق.

وأشار نيسلر في الدعوى إلى أن هذه الغرامة تسببت في انخفاض سهم Coinbase بأكثر من 5%، حيث أغلق السهم عند 231.52 دولارًا في جلسة 25 يوليو 2024.

وادعى نيسلر كذلك أن Coinbase لم تفصح عن هذا الخرق عند طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في أبريل 2021، مما أدى إلى "تضخيم مصطنع" في سعر السهم، على حد وصفه. وأضاف أن لو كان يعلم بهذا الخرق في حينه، لما قام بشراء السهم بالسعر المرتفع "المبالغ فيه بشكل مصطنع".

ولم تصدر Coinbase أي تعليق فوري على الدعوى حتى وقت النشر.

وقد رُفعت الدعوى الجماعية نيابةً عن جميع من اشتروا أسهم Coinbase في الفترة ما بين 14 أبريل 2021 و14 مايو 2025، وتطالب بتعويضات ومحاكمة أمام هيئة محلفين. وتشمل قائمة المتهمين في الدعوى الرئيس التنفيذي للشركة براين أرمسترونغ، والمديرة المالية أليسيا هاس.

وفي دعوى أخرى قُدّمت في ولاية إلينوي بتاريخ 13 مايو، اتُهمت Coinbase بعدم إخطار المستخدمين كتابيًا بجمع بياناتهم البيومترية أو كيفية تخزينها أو مشاركتها، أو الغرض من ذلك وجدول الاحتفاظ بها.