رئيس مجلس النواب الأمريكي يقلل من شأن الجدل حول عشاء ترامب المرتبط بالكريبتو وسط دعوات للتحقيق

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 09:46 صباحاً - قلّل رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، من أهمية المخاوف المتعلقة بعشاء أقامه الرئيس السابق دونالد ترامب لحاملي أكبر كمية من عملته الرقمية الخاصة، متجنبًا الرد على ما إذا كان ينبغي الكشف عن قائمة الحضور تعزيزًا للشفافية.

وفي مقابلة مع جيك تابر على قناة CNN بتاريخ 25 مايو، جونسون إنه لا يعلم شيئًا عن عشاء ترامب الذي عُقد في 22 مايو، واختار عدم الإدلاء برأيه، رغم مطالبة 35 نائبًا ديمقراطيًا وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق رسمي حول الحدث.

قال تابر:

"نحن لا نعرف من حضر. القائمة لم تُنشر. ولا نعرف ما إذا كان هناك تمويل من خارج البلاد."

وأضاف:

"من الصعب تخيّل أنك لن تكون غاضبًا لو كان هذا رئيس ديمقراطي يقوم بنفس الفعل."

رد جونسون:

"بصراحة، لا أعلم شيئًا عن العشاء. كنت مشغولًا الأسبوع الماضي في تمرير ميزانية اتحادية بقيمة 1.6 تريليون دولار."

وتابع:

"لن أعلّق على شيء لم أسمع به حتى. لا أعرف من حضر أو ما الهدف من العشاء."

ثم دافع عن ترامب قائلًا:

"ترامب هو أكثر رئيس شفاف في التاريخ... وليس لديه ما يخفيه."

جيك تابر (يسار) مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون (يمين). المصدر:

طالب الديمقراطيون بالكشف عن قائمة الحضور، وسط شبهات بأن ترامب قد يكون تلقى استثمارات أجنبية، وهو ما قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الرشوة الفدرالية أو بند المكافآت الخارجية في الدستور الأمريكي.

وينص هذا البند على أن الرئيس الأمريكي لا يجوز له قبول أي هدية أو أموال من جهة أجنبية دون موافقة الكونغرس.

وذكرت بلومبرغ في 7 مايو أن غالبية الحضور في العشاء كانوا على الأرجح رعايا أجانب.

وقد دعا ترامب أكبر 220 حاملًا لعملة TRUMP لحضور العشاء، الذي أقيم في نادي ترامب الوطني للغولف في ولاية فيرجينيا.

وكان من بين أبرز الحاضرين جاستن صن، الرئيس التنفيذي الصيني لمنصة Tron، وأكبر مالك لعملة TRUMP، والداعم الرئيسي لمنصة Trumps’s World Liberty Financial.

كما نشر شيلدون شيا، الرئيس التنفيذي لمنصة BitMart (ومقرها جزر كايمان)، صورًا له من الحدث على منصة X.

وقال رائد الأعمال الأسترالي كاين وارويك في حديث لـ The New York Times يوم 12 مايو، إنه سيحضر الحدث بعد شرائه كمية كافية من عملة TRUMP تؤهله لدخول قائمة أكبر 25 مستثمرًا.

في مؤتمر صحفي منفصل بتاريخ 22 مايو، دعا عدة ديمقراطيين إلى نشر قائمة الضيوف، وكان من بينهم السيناتورة إليزابيث وارن، وهي من أشد منتقدي العملات المشفرة، ووصفت الحدث بأنه:

"حفلة فساد جماعي."

مشروع قانون لمنع ترامب من الربح من الكريبتو

كما قدم مجموعة من النواب الديمقراطيين، بقيادة ماكسين ووترز، مشروع قانون بعنوان "أوقف ترامب في الكريبتو" في 22 مايو، بهدف منع ترامب وعائلته من تحقيق أرباح من العملات المشفرة أثناء توليه المنصب.

وقالت ووترز إن ترامب استخدم "سلطة الرئاسة للترويج بلا خجل وتحقيق مكاسب" من عدة مشاريع في مجال الكريبتو.

وأشارت إلى أن عملة TRUMP زادت من ثروة ترامب بأكثر من 350 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاركته في منصة World Liberty Financial وعملتها المستقرة USD1.

وقد حصل مشروع القانون على دعم 14 نائبًا إضافيًا، منهم نيديا فيلازكويز، براد شيرمان، وغريغوري ميكس.