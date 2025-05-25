اعتقال رجل أعمال في مجال العملات الرقمية المشفرة بتهمة اختطاف وتعذيب شريكه التجاري السابق

ألقت السلطات الأمريكية القبض على “جون وولتز” وهو رائد أعمال في مجال العملات المشفرة، بعد اتهامه باختطاف وتعذيب شريكه التجاري السابق، وهو سائح إيطالي، باستخدام منشار كهربائي وأدوات تعذيب أخرى في منزل فاخر بمنطقة سوهو، نيويورك.

ووفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” عن مصادر في الشرطة، فإن الحادثة وقعت بعد أن استدرج “وولتز” الضحية إلى الولايات المتحدة مطلع مايو، حيث تم احتجازه لأكثر من أسبوعين وتعرض خلالهما للتعذيب بهدف انتزاع كلمات مرور تخص محافظه الرقمية.

تمكن الضحية، البالغ من العمر 28 عام، من الهرب في نهاية المطاف بعد أن فك قيوده، وأبلغ أحد عناصر الشرطة في الشارع خوفا على حياته.

داهمت الشرطة العقار لتكتشف دلائل مروعة، شملت بقع دماء، وأدوات تعذيب، وصور “بولارويد” للضحية في أوضاع مذلة، بالإضافة إلى منشار كهربائي يحمل آثار دماء، وسترة واقية من الرصاص، ونظارات للرؤية الليلية، وسلاح ناري.

كما وُجد جهاز تعقب “AirTag” على رقبة الضحية، يُعتقد أنه استُخدم لمنع محاولات الهرب.

نُقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُلقي القبض على “وولتز” وهو يرتدي رداء حمام داخل المنزل.

وُجهت له تهم متعددة تشمل الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة إجرامية. كما أُلقي القبض على امرأة تُدعى “بياتريس فولشي” لدورها المحتمل في الجريمة، في حين لا يزال مشتبه به ثالث فار من العدالة.

وتقوم الشرطة باستجواب خادمين كانا يعملان في المنزل، قد يكونان شهدا على الجريمة.

يعرف “جون وولتز”، بأنه مطور أمني وعضو سابق في الفريق الأساسي لمشروع “غرين” أحد مشاريع الخصوصية في العملات المشفرة كما كان قد لعب دور في تنظيم أول تدقيق أمني للمشروع عام 2020.

إلا أن نشاطه المهني تراجع منذ ذلك الحين، وسط غموض حول علاقته الحالية بالمشروع.

تسلط القضية الضوء على الجانب المظلم في بعض أوساط العملات المشفرة، حيث قد تتجاوز النزاعات المالية الحدود القانونية إلى سلوكيات عنيفة وجنائية.

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