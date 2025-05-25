الاقتصادي “روبرت كيوساكي” يكشف سبب ثقته بالبيتكوين أكثر من النقد

أعرب “روبرت كيوساكي”، الاقتصادي والمؤلف المعروف لكتاب “الأب الغني والأب الفقير”، عن ثقته المتزايدة بعملة البيتكوين، معتبرا إياها ملاذ حقيقي في وجه الأزمات النقدية، مقارنة بما وصفه بالعملات المزيفة كالدولار الأمريكي.

وفي رسالة نُشرت عبر منصة X، دعا “كيوساكي” متابعيه إلى فهم قوانين المال، مشيرا إلى أن تجاهل هذه المبادئ هو ما يبقي الكثيرين في دائرة الفقر.

وأبرز قانونين أساسيين في طرحه:

قانون “جريشام”، الذي يُشير إلى أن العملة الرديئة تُخرج الجيدة من التداول، وقانون “ميتكالف”، الذي يربط بين قيمة الشبكة وعدد مستخدميها، معتبرا أن البيتكوين تستمد قوتها من شبكة قوية ومتزايدة.

وأكد “كيوساكي” أن الذهب والفضة والبيتكوين تمثل أموال جيدة، في مقابل العملات الورقية التي تفقد قيمتها باستمرار، متسائلا عن منطق ادخار أموال تتآكل قوتها الشرائية يوم بعد يوم.

وأشار إلى أن البيتكوين تُشبه الشركات الناجحة التي تبني شبكات قوية مثل “فيديكس” و”ماكدونالدز”، في مقابل المشاريع الصغيرة التي تفشل بسبب افتقارها لميزة الشبكة.

ونصح بالاستثمار في العملات الرقمية التي تدعمها شبكات حقيقية وليس فقط دعاية تسويقية.

من جهته، واصل “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”، دعم البيتكوين بقوة، حيث أعلنت شركته عن شراء 7390 بيتكوين إضافية هذا الأسبوع بقيمة 764 مليون دولار، ما رفع إجمالي ممتلكات الشركة من البيتكوين إلى أكثر من 576 ألف بيتكوين، بقيمة تتجاوز 62 مليار دولار.

ويبلغ متوسط سعر شراء شركة “سايلور” نحو 69726 دولار.

استشهد “كيوساكي” بنصيحة “سايلور” القائلة:

استثمر فقط في ما يشتريه الأثرياء، ليعزز رؤيته بأن البيتكوين لم تعد أصل هامشي، بل أصبحت أداة استثمارية معترف بها بين كبار المستثمرين.

ويتوقع “كيوساكي” أن يصل سعر بيتكوين إلى 500,000 دولار، مدفوع بارتفاع التضخم والدين العام، وانعدام الثقة في الأنظمة النقدية التقليدية.

ومع ازدياد تبني المؤسسات والأفراد، بما في ذلك من خلال صناديق ETF، يعتقد أن العملة الرقمية تستعد لمزيد من الصعود، مدفوعة بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

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