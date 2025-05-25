ارتفاع سعر العملة الرقمية HYPE على الرغم من اختراق حساب X الخاص بالمشروع "Hyperliquid"

رغم اختراق الحساب الرسمي لمنصة “Hyperliquid” على منصة X، وغياب أي تحديث رسمي من الفريق منذ ذلك الحين، واصلت العملة الرقمية HYPE ارتفاعها، متجاهلة آثار الحادث الأمني.

الاختراق لم يؤثر بشكل ملحوظ على ثقة المستخدمين أو نشاط المستثمرين، إذ ارتفعت العملة بأكثر من 6% خلال 24 ساعة، متجاوزة 35 دولار، وقريبة من أعلى مستوى تاريخي لها عند 37 دولار على منصة “CoinGecko”.

يأتي هذا الأداء ضمن موجة صعود قوية للعملة، حيث بلغت مكاسبها الأسبوعية نحو 30%، فيما وصلت الزيادة الشهرية إلى 90%.

بذلك، أصبحت HYPE تحتل المركز 14 بين أكبر العملات الرقمية، بقيمة سوقية تقترب من 12 مليار دولار.

أثار الحادث بعض الدعوات داخل المجتمع لاعتماد تدابير أمان إضافية، مثل المصادقة الثنائية والتوقيع المتعدد، خصوصا أن هذا النوع من الحوادث لم يكن الأول من نوعه.

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