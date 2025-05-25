سعر البيتكوين يفقد مستوى 108 ألف دولار وتذبذب واضح في أسعار العملات الرقمية البديلة

في أعقاب أسبوع حافل بالتقلبات، تراجع سعر البيتكوين وفقد مستوى 108,000 دولار بعد أن سجل رقم قياسي جديد تجاوز 112,000 دولار.

هذا الانخفاض جاء إثر تصريحات للرئيس الأمريكي “ترامب” بشأن فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ضغوط بيعية فورية في السوق.

ورغم التراجع، لا تزال عملة البيتكوين مرتفعة بنسبة 4% على أساس أسبوعي، وتُحافظ على هيمنة تزيد عن 61% على سوق العملات الرقمية البديلة، مع قيمة سوقية تقارب 2.15 تريليون دولار على منصة CG.

من بين العملات الرقمية البديلة، برزت العملة الرقمية HYPE كأفضل عملة من حيث الأداء الأسبوعي، بارتفاع بلغ 30% رغم اختراق حساب “Hyperliquid” على منصة X.

تلتها AAVE بنسبة 19%، وXMR بزيادة قدرها 17.7%. كما سجلت العملة الرقمية PEPE وBCH مكاسب جيدة.

في المقابل، كانت SUI وXRP من أبرز الخاسرين، حيث تراجعت الأولى بنسبة 5%، بينما انخفض سعر الريبل XRP إلى 2.3 دولار بخسارة أسبوعية بلغت 2.8%.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار منذ يوم أمس، لتصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار.

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