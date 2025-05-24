ترون تُعزز تكاملها مع منصة Bridge لدعم المدفوعات العالمية بالعملات الرقمية المستقرة

أعلنت “TRON DAO” عن توسيع تكاملها الاستراتيجي مع منصة “Bridge”، المنصة التابعة لـ “Stripe” والمتخصصة في تنسيق العملات الرقمية المستقرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة ترون كطبقة تسوية مفضلة في قطاع المدفوعات الرقمية عالميا.

يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تُمكن التحسينات المطورين من بناء تطبيقات مالية أكثر كفاءة، خاصة في الأسواق الناشئة.

ويشمل التحديث دعم كامل لـ USDT على شبكة “ترون”، ومنافذ دخول وخروج مباشرة للعملات الورقية، ودعما لمحافظ لا تتطلب مذكرات، بالإضافة إلى بنية تحتية للإيداع والسحب تُسهم في تسريع العمليات وزيادة موثوقيتها.

تُعد شبكة ترون حاليا واحدة من أبرز الشبكات المستقبلة للعملات الرقمية المستقرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من ثلث المعروض العالمي من USDT، وتُعالج يوميا ما معدله 20 مليار دولار من التحويلات، مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط يوميا.

أكد “سام إلفارا”، المتحدث باسم “TRON DAO”، أن هذه الخطوة تمنح المطورين مرونة أكبر لبناء حلول دفع مبتكرة، وتفتح آفاق جديدة للنمو ضمن النظام البيئي المالي اللامركزي.

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