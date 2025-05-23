هيئة CFTC تقترب من تنظيم العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة: التفاصيل

أكدت “سمر ميرسينجر”، المفوضة المنتهية ولايتها في هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، أن الهيئة قد ترخّص قريبا إصدار وتداول العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قد تُطرح في السوق قريبا جدا.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، أوضحت “ميرسينجر” أن الهيئة تلقت بالفعل بعض الطلبات في هذا السياق، معتبرة أن إعادة تداول هذه العقود محليا سيكون أمر رائع.

ويأتي هذا التصريح بعد شهر من دعوة CFTC للحصول على تعليقات عامة بشأن تنظيم هذه المنتجات.

العقود الآجلة الدائمة، التي تُشبه العقود الآجلة التقليدية لكنها بدون تاريخ انتهاء صلاحية، تُعد من أكثر المنتجات تداولا في سوق العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة، وتقود منصات تداول مثل بينانس وOKX وبايبت هذا المجال، مع حجم تداول يومي يتجاوز 95 مليار دولار.

ورغم الانتشار الواسع لهذه العقود عالميا، لا تزال هذه العقود غائبة عن السوق الأمريكية بسبب القيود التنظيمية.

لكن مع التغيرات المرتقبة، وتأثير تشريعات مثل “MiFID II” في أوروبا، يُتوقع أن يسهم تنظيم هذه المنتجات في تعزيز الشفافية والاستقرار داخل السوق الأمريكية.

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