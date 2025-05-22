هل سعر البيتكوين في طريقه نحو 120 ألف دولار؟

تجاوز سعر البيتكوين مستوى 112,000 دولار في 22 مايو، في صعود يُعزى بشكل رئيسي إلى تراكم مؤسساتي منضبط وليس إلى مضاربات التجزئة المعتادة.

ويتوقع محللو “سانتيمينت” أن يواصل سعر البيتكوين صعوده نحو 115,000–120,000 دولار، خاصة مع تحوّله إلى مكون رئيسي في المحافظ الاستثمارية المؤسساتية.

موجة الاستثمارات المؤسساتية، مدفوعة بتراجع الضجيج الإعلامي حول التجزئة، أعادت تشكيل هيكل السوق.

وتبرز صناديق الاستثمار المتداولة، خاصة صندوق “IBIT” التابع لشركة “بلاك روك”، كمحرك رئيسي، حيث بلغت حيازاته أكثر من 636,000 بيتكوين – متفوقا على جميع الصناديق الأمريكية الأخرى مجتمعة.

كما وسّعت مؤسسات كبرى مثل “سيتادل” مشاركتها عبر هذا الصندوق.

في المقابل، تُواصل شركات مثل “مايكروستراتيجي” و”ميتابلانيت” تعزيز حيازاتها، باستثمارات تجاوزت 860 مليون دولار مؤخرا.

ورغم مخاوف من تركّز السوق حول صناديق كبرى مثل IBIT، يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس نضجا في السوق.

ومع ارتفاع البيتكوين بنسبة 25% خلال الشهر الماضي و58% على أساس سنوي، تتجه العملة نحو مرحلة اكتشاف الأسعار، مدعومة بتراجع اهتمام التجزئة وسيطرة رأس المال المؤسساتي.

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