البيتكوين خامس أكبر أصل عالمي رغم التراجع الطفيف

رغم تراجع البيتكوين إلى نحو 110,500 دولار، فقد ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر أصل من حيث القيمة السوقية عالميا، متفوقة على شركات كبرى مثل أمازون وألفابت، لكنها لا تزال خلف آبل والذهب.

ارتفاع ملحوظ في العملات البديلة

شهدت العملات البديلة مكاسب واسعة؛ إذ ارتفع سعر عملة الايثيريوم بنسبة 5% متجاوزا 2650 دولار، والريبل بنسبة 3.8% إلى أكثر من 2.4 دولار.

كما صعدت عملة بينانس بنسبة 5% لتتجاوز 680 دولار.

حققت عملات مثل SOL وDOGE وADA وSUI وLINK وAVAX وSHIB مكاسب قوية كذلك.

أما عملة HYPE، فسجّلت أداء لافت بارتفاع قدره 19%، متجاوزة حاجز 31 دولار.

ومع هذا الزخم، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 120 مليار دولار، لتصل إلى ما يزيد عن 3.6 تريليون دولار، وفق بيانات CoinGecko.

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