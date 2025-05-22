الدعم المؤسساتي يقف وراء تجاوز سعر البيتكوين لحاجز 111 ألف دولار

سجل سعر البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له متجاوزا 111,000 دولار.

ارتفاع سعر البيتكوين جاء مدعوم بتدفق رأسمالي كبير من المؤسسات.

ورغم المخاوف من تراجع وشيك، تشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن السوق لا يزال في اتجاه صعودي مستقر، مع بقاء مؤشرات المضاربة وجني الأرباح عند مستويات منخفضة.

بيانات الشبكة تُظهر أن المستثمرين قصيري الأجل لم يقدموا على البيع، كما أن تراكم وتجميع المؤسسات للبيتكوين يتزايد، ما يعزز من استدامة النمو.

صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى رأسها صندوق “IBIT” التابع لشركة “بلاك روك”، سجل تدفقات إيجابية متواصلة، لتبلغ حيازاته أكثر من 636,000 بيتكوين، متفوقا على كافة الصناديق الأخرى مجتمعة.

تُشير التحليلات إلى أن هذا الارتفاع مختلف هيكليا عن الدورات السابقة، حيث تقوده المؤسسات لا الأفراد، ومدفوع بنضج السوق وتزايد الاعتراف بالبيتكوين كمخزن للقيمة.

التوقعات تشير إلى احتمال بلوغ سعر البيتكوين لمستوى 115,000 دولار أو حتى 120,000 دولار في المدى القريب، مع استمرار ضعف المشاركة الفردية.

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