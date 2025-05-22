سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد متجاوزا قمته السابقة

حققت عملة البيتكوين اختراق تاريخي جديد بعد ارتفاعها القوي الذي أوصلها إلى نحو 109,600 دولار على منصة “Bitstamp”، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق كانت قد سجلته في منتصف يناير، وذلك بعد أربعة أشهر من التحركات المتقلبة.

بيانات “CoinGlass” تشير إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ أدى إلى تصفية صفقات بيع قصيرة بقيمة تجاوزت 110 مليون دولار، مما يعكس حجم المفاجأة في السوق ويعزز من زخم الحركة الصعودية.

منذ نحو ستة أسابيع، كان الحديث عن مستويات قياسية جديدة يبدو غير واقعي، خاصة بعد أن انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار، وسط تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

غير أن السوق استعاد توازنه تدريجيا، وتمكنت عملة البيتكوين من تجاوز حاجز 100,000 دولار في الثامن من مايو، لتواصل بعد ذلك مسار صاعد دون توقف.

شهدت الأيام الأخيرة تذبذبات كبيرة في السعر، حيث اقتربت العملة الرقمية من تسجيل قمة تاريخية في مناسبتين، لكنها توقفت مؤقتا عند مستوى 108,000 دولار.

ومع ذلك، فإن التصحيح المحدود الذي دفع بالسعر إلى 106,000 دولار لم يدم طويلا، حيث عادت العملة إلى الارتفاع متجاوزة الذروة السابقة وحققت قمة جديدة عند 116000 دولار.

تزايد المؤشرات على سيطرة الاتجاه الصعودي كان واضحا في الأيام الماضية، خاصة مع ارتفاع مستويات تراكم البيتكوين لدى الحيتان والمؤسسات، ما يُعد عادة إشارة على تحضير لارتفاعات قوية.

ومن اللافت أن هذا الإنجاز يأتي تزامنا مع مناسبة يوم بيتزا البيتكوين الذي يُحتفل به سنويا في 22 مايو، مما يضيف بعد رمزي لهذا الإنجاز الجديد.

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