عضو في الكونغرس الأمريكي يُعيد طرح مشروع قانون البلوكشين وسط تصاعد الانتقادات لعلاقات ترامب بالكريبتو

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 02:27 مساءً - أعلن نائب ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن دعمه لمشروع قانون تنظيمي جديد للبلوكشين، في وقت يُعارض فيه عدد من المشرعين التقدميين التشريعات المرتبطة بالكريبتو بسبب مخاوف تتعلق بعلاقات الرئيس دونالد ترامب بصناعة الأصول الرقمية.

وفي بيان صدر في 21 مايو، قال النائب عن ولاية مينيسوتا توم إيمر إنه أعاد طرح مشروع قانون بعنوان "قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين"، والذي يهدف إلى تأكيد أن مطوري الأصول الرقمية ومقدمي الخدمات الذين لا يحتفظون بأموال العملاء ليسوا مرسلين للأموال.

وأوضح إيمر، وهو جمهوري، أن النائب الديمقراطي ريتشي توريس سيكون شريكًا في قيادة المشروع، مما يجعل منه جهدًا تشريعيًا ثنائي الحزب داخل الكونغرس.

وقال توريس:

"قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين يُعبّر عن مقاربة مدروسة وثنائية الحزب لوضع سياسات رقمية دقيقة للأصول المشفرة."

"ورغم أن صيغة مشابهة تم التصويت ضدها في الدورة السابقة، فقد أخذنا التعليقات بعين الاعتبار وعدنا بإطار تشريعي أكثر ذكاءً ودقة، يحمي الابتكار دون أن يُضعف الرقابة."

إعادة طرح مشروع قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين – المصدر: توم إيمر

أعرب ممثلون عن عدد من منظمات الضغط والابتكار في مجال العملات الرقمية عن دعمهم لمشروع القانون المقترح، بما في ذلك:

مجلس الكريبتو من أجل الابتكار

معهد سولانا للسياسات

غرفة الأصول الرقمية

Coin Center

صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DeFi Education Fund)

رابطة البلوكشين (Blockchain Association)

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان إيمر وتوريس قد حصلا على دعم الأغلبية داخل مجلس النواب لتمرير التشريع.

يُذكر أن توريس قد دعم عددًا من مشاريع القوانين والسياسات المؤيدة لصناعة الكريبتو منذ توليه منصبه في عام 2021، ويقود إلى جانب إيمر تكتل الكونغرس للعملات الرقمية (Congressional Crypto Caucus) لتعزيز تشريعات صديقة للكريبتو منذ مارس.

مشروع قانون بلوكشين ثنائي الحزب وسط جدل الميمكوين

في المقابل، أعربت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل النائبة ماكسين ووترز عن نيتها عرقلة أي تشريع متعلق بالكريبتو أو البلوكشين، ما لم يتطرق الجمهوريون لعلاقات ترامب وعائلته بالصناعة، بما في ذلك امتلاكهم حصة في شركة World Liberty Financial وتورطهم في إطلاق ميمكوين TRUMP.

ويُخطط الرئيس ترامب لاستضافة عشاء خاص يوم 22 مايو يضم نحو 220 من أكبر حاملي ميمكوين TRUMP، في حدث أثار جدلًا واسعًا.

وقد تواصلت Cointelegraph مع مكتب النائب توريس للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى لحظة النشر.