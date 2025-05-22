Synthetix تلغي صفقة الاستحواذ على Derive بقيمة 27 مليون دولار بعد اعتراضات من المجتمع

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 02:27 مساءً - أعلنت منصة التمويل اللامركزي Synthetix عن إلغاء خطتها للاستحواذ على منصة الخيارات المشفرة Derive في صفقة بقيمة 27 مليون دولار، وذلك بعد ردود فعل سلبية من مجتمع المستخدمين.

وقال متحدث باسم Synthetix لموقع Cointelegraph في 22 مايو إن الاقتراح لم يلقَ قبولًا كافيًا لدى مجتمع Synthetix أو Derive، موضحًا أن المشروعين قررا "الانسحاب من صفقة الاستحواذ المقترحة بشكل متفق عليه".

كانت Synthetix قد أعلنت في 14 مايو عن نيتها الاستحواذ على Derive عبر صفقة تبادل توكنات، يتم فيها تقييم توكن SNX الواحد مقابل 27 توكن DRV، مما يقدّر قيمة Derive عند حوالي 27 مليون دولار، شريطة موافقة المجتمعين.

وأشار بن سيليرماير، مدير الاستراتيجية في Synthetix، إلى أن فترة الحجز لمدة ثلاثة أشهر وكذلك تقييم الصفقة أثارت تحفظات لدى المستخدمين، رغم محاولة Synthetix معالجة ذلك بإعفاء من الحجز لحاملي أقل من مليون DRV.

وأضاف:

"ندرك أن الجوانب التجارية لم تُقنع جميع أفراد المجتمع، رغم أن عددًا من المشاركين من كلا الطرفين رأوا أن الصفقة كانت عادلة ومقبولة."

"لكننا نعترف بأن ردود الفعل لم تكن بالمستوى المتوقع، وليس لدينا أي نية بالمضي قدمًا في خطوة كان من المفترض أن تكون بنّاءة وتعاونية."

وأكد سيليرماير أن Synthetix ستواصل البحث عن فرص لتطوير منصة مشتقات لامركزية على شبكة Ethereum الرئيسية.

المصدر: Synthetix

مجتمع Derive يشكك في جدوى الصفقة

أعرب عدد من أعضاء مجتمع Derive عن قلقهم من تفاصيل الصفقة على منتدى المشروع، وخاصةً ما يتعلق بمعدل تبادل التوكنات وفوائد الصفقة الفعلية لمنصة Derive.

وكتب المستخدم Ramjo في 14 مايو:

"معدل التبادل المقترح لا يعكس القيمة الحقيقية لمنصة Derive، وكأننا نبيع في القاع ونقفل الخسارة."

أما المستخدم AlvaroHK، فقد وصف الصفقة بأنها "صعبة التبرير"، مشيرًا إلى أن Derive تولّد إيرادات أكثر من Synthetix، ولا يوجد في الاتفاق أي بند يمنع Synthetix من "طباعة ملايين التوكنات الجديدة مما يؤدي إلى تخفيف قيمة حصصنا."



يدّعي AlvaroHK أن منصة Derive تُولّد إيرادات تفوق تلك التي تحققها Synthetix، مما يجعل من الصعب تبرير الصفقة. المصدر: Derive

وأضاف في منشور لاحق:

"علمت أن Synthetix تنوي إصدار 170 مليون توكن SNX إضافي لرفع إجمالي العرض من 330 مليونًا إلى 500 مليون."

"لماذا لم يتم الكشف عن هذه المعلومة عند السؤال عنها؟ هذا يعني تخفيفًا إضافيًا بنسبة 60% من قيمة العرض المقدّم لـ Derive."

يُذكر أن Derive التي أطلقتها Synthetix في عام 2021 باسم Lyra بدأت كنظام بروتوكول خيارات لامركزي ضمن منظومة Synthetix، لكنها قامت لاحقًا بإعادة تسمية نفسها إلى Derive، واتخذت خطوات نحو الاستقلالية، بما في ذلك الابتعاد عن استخدام عملة sUSD المستقرة والسيولة التابعة لـSynthetix.