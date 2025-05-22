الهيئة التنظيمية الأسترالية تطلب من المحكمة العليا السماح بالاستئناف في قضية Block Earner

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 02:27 مساءً - تسعى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) للحصول على إذن من المحكمة العليا الأسترالية للطعن في قرار محكمة أدنى صدر لصالح شركة Block Earner، والذي قضى بأن خدمة الأرباح الثابتة المرتبطة بالعملات المشفرة التي تقدمها الشركة لا تُعد منتجًا ماليًا.

وقالت ASIC في بيان بتاريخ 21 مايو إنها تسعى لتوضيح تعريف "المنتج المالي" ومتى يخضع منتج يحقق عوائد أو تحويل الأصول من شكل إلى آخر للتنظيم القانوني.

وأضافت الهيئة:

"تمت صياغة تعريف المنتج المالي بشكل واسع ومحايد تكنولوجيًا، وترى ASIC أن من المصلحة العامة توضيح هذا المفهوم."

"هذا التوضيح ضروري لأنه ينطبق على جميع المنتجات والخدمات المالية سواء شملت أصولًا مشفرة أم لا."

في 22 أبريل، قضى قضاة المحكمة الفيدرالية ديفيد أوكالاهان، ويندي أبراهام، وكاثرين بوتون بأن منتج الأرباح الثابتة المرتبط بالعملات المشفرة الذي تقدمه Block Earner لا يُعد منتجًا ماليًا، ولا يخضع لقوانين صناديق الاستثمار المُدارة أو الأدوات المالية المشتقة بموجب قانون الشركات الأسترالي.

وأوضحت ASIC أن المحكمة ستنظر في طلبها، حيث يتطلب الطعن أمام المحكمة العليا إذنًا خاصًا لا يُمنح إلا إذا كانت القضية تثير مسائل قانونية جوهرية أو تتعلق بالصالح العام.

من جهتها، قالت Block Earner لموقع Cointelegraph إن القضية الآن تصاعدت لتصبح مسألة قانونية أوسع حول تعريف "المنتج المالي"، وهي مسألة "تتجاوز نطاق Block Earner وقطاع العملات المشفرة".

وأضاف المتحدث باسم الشركة:

"نعتقد أن قرار المحكمة الفيدرالية الكاملة في أبريل كان قويًا ومبنيًا على أساس قانوني سليم يدعم نزاهة عملياتنا."

"ما زلنا واثقين من صحة الحكم، وسنرد على طلب ASIC عبر القنوات القانونية المناسبة."

قضية قانونية مستمرة منذ 2022

بدأت ASIC إجراءاتها القانونية ضد Block Earner في نوفمبر 2022، بحجة أن الشركة كانت بحاجة إلى ترخيص خدمات مالية لتقديم منتج الأرباح المرتبطة بالكريبتو، الذي كان متاحًا بين 17 مارس و16 نوفمبر 2022.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) كانت تجادل بأن Block Earner تحتاج إلى ترخيص خدمات مالية لتقديم منتجها المرتبط بالكريبتو ذي العائد الثابت. المصدر: ASIC

وفي فبراير 2024، قضت محكمة أسترالية مبدئيًا بأن الشركة تحتاج إلى ترخيص خدمات مالية لتقديم مثل هذه المنتجات.

وفي حكم لاحق في يونيو 2024، قررت المحكمة الفيدرالية إعفاء Block Earner من أي غرامات مالية، معتبرة أن الشركة "تصرفت بحسن نية" واستندت إلى آراء قانونية قبل إطلاق المنتج — وهو القرار الذي استأنفته ASIC.

وقدّمت Block Earner طعنًا على قرار المحكمة الفيدرالية بشأن الترخيص في 9 يوليو 2024.