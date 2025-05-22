شركة SPAC التي يقودها Pompliano تسجّل ارتفاعًا بنسبة 7% على ناسداك بعد زيادة حجم الاكتتاب العام

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 02:27 مساءً - شهدت شركة ProCap Acquisition Corp (PCAPU)، التي يقودها مؤثر الكريبتو الشهير أنتوني بومبليانو، ارتفاعًا بنسبة 7% في أول يوم تداول لها على بورصة ناسداك، بعد أن تم رفع حجم اكتتابها العام الأولي في اللحظة الأخيرة.

كانت الشركة قد رفعت حجم الاكتتاب من 200 مليون دولار إلى 220 مليون دولار في 20 مايو، قبل يوم واحد فقط من إدراجها العام، حيث طرحت 22 مليون سهم بسعر 10 دولارات للسهم الواحد.

وبحسب بيانات Yahoo Finance، أغلق سهم ProCap يوم 21 مايو بارتفاع 7% عند 10.70 دولارًا، وواصل ارتفاعه بنسبة 1.6% بعد الإغلاق ليصل إلى 10.87 دولارًا.

سعر سهم PCAPU أغلق مرتفعًا 7% في أول يوم تداول. المصدر: Yahoo Finance

وقد منحت الشركة المكتتبين خيارًا لشراء ما يصل إلى 3.3 مليون سهم إضافي خلال 45 يومًا بنفس سعر الاكتتاب لتلبية الطلب المرتفع.

ذكرت الشركة في ملف تنظيمي بتاريخ 30 أبريل أنها ستعمل كشركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) تهدف إلى الاستثمار في وربما إدراج شركات ضمن قطاعات الخدمات المالية، الأصول الرقمية، إدارة الأصول، أو الرعاية الصحية.

ويُعد بومبليانو من أبرز الداعمين لصناعة العملات المشفرة، حيث يدير بودكاست شهيرًا يركز على البيتكوين والتمويل، ويقود شركة الاستثمار Professional Capital Management.

إنه كان يتطلع منذ خمس سنوات لإدراج شركة في البورصة، لكنه لم يرَ الطلب الكافي في السوق الخاصة حتى الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى التغيرات الأخيرة في البيئة التنظيمية الأمريكية التي تؤثر على الأسواق المالية.

وأشار إلى أن شركته ستستثمر في شركات كريبتو محلية وتقليدية، متوقعًا أن كلا القطاعين سيتقاربان بشكل متزايد خلال السنوات المقبلة.

"عندما أقول خدمات مالية، أقصد أن العالم الرقمي الجديد والعالم التقليدي القديم يندمجان الآن."

بومبليانو: SPACs لم تُدار بالشكل الصحيح سابقًا

خلال ظهوره على CNBC، طُرح على بومبليانو سؤال حول سبب اختياره لشكل SPAC، رغم السمعة السيئة التي ترافقها نتيجة النزاعات بين الرعاة، وتضخم التقييمات، والتدقيق التنظيمي.

فردّ قائلاً إن SPACs نالت سمعة سيئة لأنها استُخدمت كوسيلة لتمويل مغامرات استثمارية عامة، حيث غالبًا ما تستهدف شركات ناشئة ذات خسائر كبيرة وقيم تقييمية مرتفعة.

وأوضح بومبليانو أنه ضخ "ملايين الدولارات من أمواله الشخصية" في المشروع، مؤكدًا:

"لدينا التزام حقيقي هنا… وأنا أخاطر بسمعتي بشكل كبير."

وقد انضم إليه برنت سوندرز، الرئيس التنفيذي لشركة Bausch + Lomb، كمستشار استراتيجي. ويُعرف سوندرز بأنه أبرم صفقات اندماج واستحواذ تفوق قيمتها 300 مليار دولار خلال الـ17 عامًا الماضية.