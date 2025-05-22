بيتكوين تواصل ارتفاعها وتتجاوز حاجز 110,000 دولار لأول مرة

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 02:27 مساءً - تجاوزت عملة بيتكوين (BTC) مستوى 110,000 دولار لأول مرة، ضمن موجة صعود جديدة سجلت خلالها مكاسب بنسبة 3% خلال آخر 24 ساعة، محطمةً بذلك أعلى مستوياتها السابقة المسجلة في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب بيانات TradingView، وصلت بيتكوين إلى ذروتها التاريخية الجديدة عند 110,788.98 دولار على منصة Coinbase، في وقت متأخر من يوم 21 مايو، قبل الساعة 11:30 مساءً بتوقيت UTC بقليل.

وقد تخطت بيتكوين مستواها القياسي السابق البالغ 109,458 دولارًا، الذي تم تسجيله في وقت سابق من نفس اليوم، وهو أول اختراق فعلي لقمة 20 يناير التي حافظت عليها لفترة طويلة.

ومنذ بداية عام 2025، حققت العملة المشفرة الأكبر عالميًا مكاسب تبلغ 17.5%، فيما ارتفعت بنسبة 47% منذ هبوطها إلى 75,000 دولار في 7 أبريل، نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أدت إلى اهتزاز الأسواق العالمية.

تزامن هذا الارتفاع في سعر بيتكوين مع تراجع حاد في الأسواق الأمريكية، بعد مزاد ضعيف على السندات الحكومية لأجل 20 عامًا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة يوم 21 مايو. فقد هبط مؤشر S&P 500 بنحو 80 نقطة خلال نصف ساعة، كما سجل مؤشرا ناسداك وداو جونز تراجعات مماثلة، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء.

المصدر: TradingView – الرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين يُظهر تعافيها من الهبوط السابق هذا العام

قالت كارولين بولر، الرئيسة التنفيذية لمنصة BTC Markets الأسترالية، في مذكرة لموقع Cointelegraph إن هذا الصعود الأخير "يعكس اهتمامًا ناضجًا بالأصول الرقمية عالميًا، لا موجة مضاربة كما حدث في الدورات السابقة".

وأضافت:

"الطلب اليوم مدفوع ببنية تحتية مؤسسية، ووضوح تنظيمي أكبر. لقد تغيّر شعور المستثمرين بشكل حاسم نحو تخصيصات مؤسسية أكثر استقرارًا."

ورغم هذا، تُظهر بيانات Google Trends أن عمليات البحث عن كلمة "Bitcoin" في تراجع منذ نوفمبر، وهي عند مستويات منخفضة مشابهة لفترات السوق الهابطة، ما يُشير إلى انخفاض اهتمام المستثمرين الأفراد.

في المقابل، سجل مؤشر الخوف والطمع (Crypto Fear & Greed Index) مستوى 72 من 100 في 22 مايو، مما يعكس حالة "الطمع" في السوق. ومع ذلك، فهو أقل من ذروته البالغة 84 التي سجلها في 22 يناير، بعد يومين فقط من تنصيب ترامب.

وقال إدوارد كارول، رئيس الأسواق العالمية والتمويل المؤسسي في مجموعة MHC Digital، لـCointelegraph إن الطلب المتزايد قد يدفع بيتكوين إلى 160,000 دولار بحلول الربع الرابع من هذا العام، مع إمكانية الوصول إلى مليون دولار بحلول عام 2030.

صفقة ذات رافعة مالية تتجاوز 1.1 مليار دولار على بيتكوين

في سياق متصل، أصبحت صفقة شراء ذات رافعة مالية على بيتكوين، أجراها المتداول James Wynn عبر منصة Hyperliquid، أكبر صفقة هامشية على الشبكة بعد أن تجاوزت 1.1 مليار دولار بالتزامن مع ذروة سعر بيتكوين.

تم فتح الصفقة عند سعر دخول 108,065 دولار برافعة مالية قدرها 40x، وحققت أرباحًا غير محققة بقيمة 20 مليون دولار. وستتم تصفية الصفقة في حال انخفض سعر بيتكوين إلى 103,800 دولار.