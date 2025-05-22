باكستان تُنشئ هيئة الأصول الرقمية لتنظيم سوق العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 11:32 صباحاً - أفادت تقارير إعلامية أن وزارة المالية في باكستان وافقت على إنشاء هيئة مختصة لتنظيم البنية التحتية المالية المبنية على تقنيات البلوكشين في البلاد.

وستُعرف الهيئة الجديدة باسم هيئة الأصول الرقمية الباكستانية (PDAA)، وستتولى مسؤولية إصدار التراخيص وتنظيم عمل بورصات العملات المشفرة، ومقدّمي خدمات الحفظ والمحافظ الرقمية، والمنصات المرمّزة، والعملات المستقرة، وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك بحسب تقرير صدر في 21 مايو عن قناة PTV الحكومية.

وقال محمد أورنكزيب، وزير المالية والإيرادات الفيدرالي، للقناة الرسمية:

"على باكستان ألا تكتفي فقط بمواكبة الركب، بل يجب أن تكون في المقدّمة".

وأضاف:

"من خلال هيئة PDAA، نُنشئ إطارًا تشريعيًا يستشرف المستقبل، يحمي المستهلكين، ويجذب الاستثمارات العالمية، ويضع باكستان في طليعة الابتكار المالي".

محمد أورنگزيب، وزير المالية والإيرادات الفيدرالي في باكستان. المصدر: وزارة المالية الباكستانية

وستتولى الهيئة الجديدة أيضًا مهام ترميز الأصول الوطنية والديون السيادية، والمساهمة في تحقيق الدخل من فائض الطاقة الكهربائية في البلاد عبر تعدين البيتكوين بشكل منظّم، إلى جانب دعم الشركات الناشئة في بناء حلول تعتمد على البلوكشين على نطاق واسع.

وتأتي هذه المبادرة بناءً على توصيات من مجلس العملات المشفرة في باكستان، وهو هيئة استشارية تأسست في 14 مارس، ويضم من بين مستشاريه تشانغبينغ زاو (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance.

وقال بلال بن صاقب، الرئيس التنفيذي لمجلس الكريبتو الباكستاني:

"الأمر لا يتعلق فقط بالكريبتو، بل بإعادة كتابة مستقبلنا المالي، وتوسيع فرص الوصول، وفتح قنوات تصديرية جديدة من خلال الترميز، والتمويل الرقمي، وابتكارات الويب 3".

وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) قد اقترحت في وقت سابق إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية بهدف معالجة قضايا مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وآليات اعرف عميلك (KYC)، بحسب تقرير نشرته صحيفة The Express Tribune في 10 أبريل.

نمو سوق الكريبتو في باكستان رغم الشكوك السابقة

في مايو 2023، صرّحت عايشة غوث باشا، وزيرة الدولة السابقة للمالية، بأن باكستان "لن تُشرعن العملات المشفرة أبدًا"، بسبب مخاوف تتعلق بتجاوز الأصول الرقمية للأنظمة الموضوعة من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

لكن في العام التالي، أحرزت باكستان تقدمًا ملحوظًا، إذ احتلت المرتبة التاسعة عالميًا في مؤشر تبني العملات المشفرة لعام 2024 الصادر عن شركة Chainalysis، مدفوعةً بنسبة استخدام عالية من قبل الأفراد والمعاملات في المنصات المركزية.

المصدر: Chainalysis – باكستان في المركز التاسع عالميًا في تبني الكريبتو لعام 2024

في المقابل، تشير بيانات منصة Statista إلى أن سوق العملات المشفرة في باكستان يشهد نموًا سريعًا، مع توقعات بوصول عدد المستخدمين إلى أكثر من 27 مليون مستخدم بحلول عام 2025، من أصل عدد سكان يبلغ 247 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق الكريبتو في باكستان إلى 1.6 مليار دولار في عام 2025، بينما لا تزال الولايات المتحدة تتصدر السوق عالميًا، بإيرادات تقدّر بأكثر من 9.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات نفس المنصة.