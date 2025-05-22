صفقة شراء على بيتكوين بقيمة 1.1 مليار دولار باستخدام رافعة 40x تذهل مجتمع الكريبتو على Hyperliquid

تام شمس - الخميس 22 مايو 2025 11:32 صباحاً - قام أحد حيتان العملات المشفرة بتوسيع صفقة شراء طويلة (Long) على بيتكوين باستخدام رافعة مالية قدرها 40x على منصة التداول اللامركزية Hyperliquid، لتصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، في ما يُعتقد أنه أول مركز تداول يتجاوز المليار دولار على المنصة، مما أثار دهشة مجتمع الكريبتو.

الحساب المعروف باسم "James Wynn" على منصة X زعم أنه صاحب هذا المركز، والذي يُظهر حاليًا أرباحًا تجاوزت 36 مليون دولار وفقًا لبيانات مستكشِف الكتل Hypurrscan.

تم فتح المركز باستخدام هامش مالي بقيمة 28.4 مليون دولار عبر عدة صفقات، لتبلغ قيمة مركز البيتكوين الآن 1.13 مليار دولار، مع سعر دخول متوسط يبلغ 108,065 دولارًا لكل بيتكوين.

المصدر: Hypurrscan – صفقات مركز perp للعقد الدائم الخاص بالمحفظة 0x507

قال المحلل “Sigma^2” عبر منصة X:

"لقد فعلها بالفعل... أول مركز على Hyperliquid يتجاوز المليار دولار."

وكانت الصفقة في حالة خسارة تُقدّر بـ16.3 مليون دولار قبل أن ترتفع مجددًا مع اختراق بيتكوين لمستوى 110,000 دولار يوم 21 مايو. ويقع مركز الشراء حاليًا فوق سعر التصفية البالغ 103,790 دولارًا، حيث ارتفع سعر البيتكوين لاحقًا إلى ما يقارب 112,000 دولار في تداولات 22 مايو المبكرة.

وبحسب بيانات HyperDash، بدأ المتداول في إغلاق أجزاء من المركز عندما كان سعر البيتكوين يحوم حول 106,000 دولار يوم 20 مايو.

المصدر: HyperDash – تغيّر الأرباح والخسائر خلال آخر 24 ساعة، مع وجود مركز صغير في kPEPE

علّق المؤثر في الكريبتو Follis ساخرًا:

"هذا المجنون يملك أعصابًا من فولاذ"،

بينما وصفه آخرون بـ"المتهور" أو تساءلوا عن مدى منطقيته في القيام بهذه الصفقة الهائلة.

من هو "James Wynn"؟

يُعرّف Wynn نفسه بأنه متداول رافعة عالي المخاطر ومهووس بالميمكوينات، ويزعم أنه أوصى بشراء عملة Pepe (PEPE) عندما كانت قيمتها السوقية 600,000 دولار فقط.

وبحسب بيانات Hypurrscan، بدأ الحوت باستخدام Hyperliquid قبل شهرين، حيث أودع ما يعادل 4.65 مليون دولار من عملة USDC.

ومنذ ذلك الحين، أجرى 32 صفقة تداول، تضمنت صفقات شراء طويلة على عملات مثل XRP، وعملة TRUMP الرسمية، وFARTCOIN، وTON.

تُعد منصة Hyperliquid اللامركزية (DEX) المنتج الرئيسي على بلوكتشين Hyperliquid من الطبقة الأولى، وتوفر أيضًا تداولًا فوريًا، وخدمات الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى منتجات أخرى.