العملات المستقرة ذات العائد تتجاوز 11 مليار دولار وتمثل 4.5% من السوق الإجمالية

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 03:52 مساءً - قفزت القيمة السوقية للعملات المستقرة التي تولّد عوائد إلى 11 مليار دولار، ما يمثل 4.5% من إجمالي سوق العملات المستقرة، مقارنة بـ1.5 مليار دولار فقط وحصة سوقية لم تتجاوز 1% في بداية عام 2024.

من أبرز المستفيدين من هذا النمو بروتوكول Pendle، وهو بروتوكول لامركزي يمكّن المستخدمين من تثبيت العائد أو المضاربة على أسعار الفائدة المتغيرة. وأفادت Pendle في تقرير خاص تمت مشاركته مع Cointelegraph أن البروتوكول يمثل حاليًا 30% من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في سوق العملات المستقرة ذات العائد، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.

وأشارت الشركة إلى أن العملات المستقرة تشكل الآن 83% من إجمالي القيمة المقفلة البالغة 4 مليارات دولار على منصتها، مقارنة بأقل من 20% قبل عام فقط. وفي المقابل، تقلّصت مساهمة أصول مثل إيثر (ETH) التي كانت تمثل ما بين 80% إلى 90% سابقًا إلى أقل من 10% حاليًا.

وعلى النقيض من ذلك، لا توزع العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC أي فوائد على حامليها. ووفقًا لـ Pendle، فإن مع وجود أكثر من 200 مليار دولار من العملات المستقرة في السوق وسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 4.3%، فإن حاملي هذه العملات يفوّتون أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من العوائد المحتملة.

حصة القيمة المُقفلة (TVL) في Pendle حسب الأصول. المصدر: Pendle

التنظيم الواضح يعزز تبني العملات المستقرة ذات العائد

تأتي هذه الزيادة في اعتماد العملات المستقرة ذات العائد وسط تحسّن في وضوح البيئة التنظيمية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي فبراير، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تصنيف العملات المستقرة ذات العائد على أنها "شهادات" خاضعة لتنظيم الأوراق المالية، بدلًا من حظرها. ما سمح لها بالعمل ضمن أطر قانونية محددة تشمل التسجيل ومتطلبات الإفصاح وحماية المستثمرين.

كما يشير تقديم مشاريع قوانين مثل STABLE وGENIUS إلى توجه تشريعي داعم لهذا النوع من العملات.

Pendle من جهتها تتوقع أن يتضاعف إصدار العملات المستقرة إلى 500 مليار دولار خلال 18 إلى 24 شهرًا القادمة، وأن تستحوذ العملات ذات العائد على 15% من هذه السوق بإجمالي إصدار يبلغ 75 مليار دولار — أي بنمو قدره 7 أضعاف مقارنة بالحجم الحالي البالغ 11 مليار دولار.

إصدار العملات المستقرة ذات العائد. المصدر: Pendle

Pendle تغيّر تركيزها نحو سوق العوائد

بعد أن كانت تركز سابقًا على الزراعة من خلال الإيردروبات، أعادت Pendle تركيزها لتعمل كبنية تحتية لسوق العوائد في التمويل اللامركزي (DeFi).

حاليًا، تشكّل العملة المستقرة USDe من Ethena حوالي 75% من القيمة المقفلة الخاصة بالعملات المستقرة على Pendle، لكن مشاريع ناشئة مثل Open Eden وReserve وFalcon ساهمت في رفع نسبة الأصول غير المرتبطة بـUSDe من 1% إلى 26% خلال العام الماضي.

كما تخطط Pendle للتوسع خارج شبكة إيثريوم، مع دعم مرتقب لشبكات مثل Solana، بالإضافة إلى تكامل مع مشاريع مثل Aave وسلسلة Converge الجديدة التابعة لـ Ethena.

ويُذكر أن الاهتمام بالاستراتيجيات التي تولد عوائد في سوق الكريبتو قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا برغبة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء في تعظيم العائد من الأصول الرقمية.

وفي 19 مايو، أعلنت شركة Franklin، المتخصصة في حلول الرواتب النقدية والرقمية، عن إطلاق منتج جديد يسمى Payroll Treasury Yield، يستخدم بروتوكولات الإقراض عبر البلوكتشين لمساعدة الشركات على تحقيق عوائد من أموال الرواتب.