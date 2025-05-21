بيتكوين تقترب من قمّة تاريخية جديدة مع توقعات بوصولها إلى 128,000 دولار في "قمة انفجارية"

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - أبرز النقاط:

بيتكوين تصل إلى 108,000 دولار لأول مرة منذ تسجيل أعلى مستوياتها في يناير.

المحللون يرصدون دعماً يمتد حتى 90,000 دولار، لكن احتمالية إعادة الاختبار تتضاءل.

أهداف الصعود قصيرة الأجل تشمل قمة "انفجارية" عند 128,000 دولار.



سجلت بيتكوين (BTC) قفزة قوية إلى ما يزيد عن 108,000 دولار في 21 مايو، محققة أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، في وقت تقترب فيه من مستويات تاريخية جديدة بفارق أقل من 1.5%.

اختبار الدعم؟ "أقل احتمالاً الآن"

تواصل بيتكوين التحرك حول أهم مستويات المقاومة النفسية حالياً وهي أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في يناير.

الجدول السعري اليومي لعملة بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: Cointelegraph/TradingView

ووفقاً لبيانات Cointelegraph Markets Pro وTradingView، بلغ زوج BTC/USD ذروته اليومية عند 109,356 دولارًا على منصة Bitstamp، حيث يحاول المضاربون على الصعود إعادة تنشيط الزخم الصاعد عند هذا المستوى.

وشهدت الأسعار تقلبًا سريعًا، إذ تراجعت BTC بنحو 1,000 دولار في دقائق بعد اختراقها مستوى 108,000 دولار، بينما يحاول المتداولون التمركز حول السعر الفوري.

صورة لخريطة سيولة التصفية من CoinGlass تُظهر وجود دعم كبير عند 106,000 دولار تقريبًا.

أشار كيث آلان، الشريك المؤسس لمنصة Material Indicators، إلى مجموعة من المتوسطات المتحركة، ومستوى 100,000 دولار، وبداية عام 2025 كنطاقات دعم قوية محتملة.

وأوضح أن المتوسط المتحرك لـ21 يومًا بلغ 101,640 دولارًا، وأن المتوسطات المتحركة لـ50 و200 يوم تتقاطع حاليًا بشكل يُعزّز من متانة الدعم الفني:

"لا يمكن طلب دعم تقني أقوى من ذلك."

وأضاف:

"برأيي، أي تراجع نحو هذه المستويات سيكون فرصة ذهبية، لكنني أعتقد أن احتمالية حدوث ذلك تتضاءل كلما ابتعد المتوسط المتحرك لـ21 يومًا عن 100 ألف."

وختم بالقول:

"سواء أعادت BTC اختبار 100 ألف أو لم تفعل، فإن التماسك في هذا النطاق قبل القفزة التالية أمر إيجابي."

الجدول السعري اليومي لعملة بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: Keith Alan/X

الهدف التالي: 128,000 دولار؟

يتفق المحلل والمتداول الشهير ميخائيل فان دي بوب مع توقعات الدعم، مشيرًا إلى منطقتي 91,800 و100,700 دولار كمناطق يجب مراقبتها.

وكتب في منشور على X:

"من الجميل أن تبدأ صباحك وبيتكوين عند 108,000 دولار وعلى بُعد خطوة من قمة جديدة."

الجدول السعري لمدة 12 ساعة لعملة البيتكوين مقابل الدولار مع بيانات RSI. المصدر: Michaël van de Poppe/X

في منشور آخر، قال إن الأسعار "تقترب من أعلى مستوى تاريخي أسرع مما توقّع"، محددًا أهدافًا قريبة تتراوح بين 120,000 و200,000 دولار.

من جانبه، قال المتداول Merlijn إن BTC تستعد للانطلاق نحو 116,000 دولار بعد الخروج من "مثلث التماسك الصاعد".

"هذه الحركة تستهدف 116K... والبداية فقط!"

المتداول Henry رفع السقف أكثر، واضعًا هدفًا عند 128,000 دولار كقمة "انفجارية"، وحدد مناطق دعم مهمة عند 105,000 و96,000 دولار.

الجدول السعري اليومي لعملة بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: Henry/X

جميع التحليلات تعتمد على المؤشرات التقنية، ولا يُعد هذا المحتوى نصيحة استثمارية.