Crypto.com تحصل على ترخيص أوروبي لإطلاق منتجات مشتقات مالية بالعملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - أعلنت منصة Crypto.com، المتخصصة في التداول والدفع عبر الهاتف المحمول، عن حصولها على ترخيص الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) الذي يتيح لها تقديم منتجات مشتقات مالية بالعملات الرقمية في منطقة الاقتصاد الأوروبي (EEA).

ووفقًا لإعلان الشركة الصادر في 21 مايو، فإن هذا الترخيص الجديد سيعزز من قدرة Crypto.com على تقديم أدوات استثمارية جديدة لعملائها داخل أوروبا.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Crypto.com، كريس مارشاليك:

"لقد وسّعنا بالفعل حضورنا في أوروبا منذ حصولنا على ترخيص MiCA، ونحن الآن نتطلع إلى توفير المزيد من الطرق للعملاء للتفاعل مع منصتنا من خلال هذه المنتجات الجديدة."المصدر: Crypto.com

يأتي هذا الإعلان بعد أن حصلت Crypto.com في يناير الماضي على موافقة أولية للعمل بموجب ترخيص MiCA (الأسواق في الأصول المشفرة) على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما حصلت الشركة على موافقة تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) لاستحواذها على شركة التداول A.N. Allnew Investments المسجلة في قبرص.

ولم ترد Crypto.com فورًا على طلب Cointelegraph للتعليق.

استراتيجية شائعة بين شركات الكريبتو

ليست Crypto.com الشركة الأولى التي تحصل على ترخيص MiFID من خلال الاستحواذ على شركة مالية مقرها قبرص. ففي 20 مايو، أعلنت منصة Kraken عن إطلاق خدمة تداول المشتقات المنظمة لديها بموجب توجيه MiFID II الأوروبي.

وكما هو الحال مع Crypto.com، اعتمدت Kraken على كيان منظم في قبرص هو Payward Europe Digital Solutions لتقديم منتجات المشتقات. وجاء هذا الإطلاق بعد إتمام Kraken استحواذها على منصة تداول العقود الآجلة NinjaTrader في وقت سابق من مايو، حيث سجلت المنصة زيادة بنسبة 19% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 471.7 مليون دولار في الربع الأول.

مشتقات الكريبتو تكتسب زخمًا كبيرًا

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase برايان أرمسترونغ إن شركته ستواصل البحث عن فرص استحواذ، وذلك بعد إعلانها مؤخرًا عن صفقة الاستحواذ على منصة المشتقات الرقمية Deribit، إحدى أكبر منصات مشتقات العملات الرقمية في العالم.

كما حصلت منصة Gemini على الموافقة التنظيمية لتوسيع خدمات تداول المشتقات الرقمية في أوروبا، بينما تخطط منصة التمويل اللامركزي Synthetix لإعادة الاستحواذ على منصة الخيارات الرقمية Derive ضمن خطط توسعها في سوق المشتقات.

وتجدر الإشارة إلى أن Crypto.com قامت سابقًا بعدد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، من بينها: Fintek Securities، وCharterprime، وOrion Principals، إضافة إلى شركة الوساطة المالية المسجلة لدى هيئة SEC الأمريكية Watchdog Capital.