شركة Strive تستهدف 75,000 بيتكوين من مطالبات Mt. Gox لبناء خزينة بيتكوين استراتيجية

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - تسعى شركة Strive، التابعة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي، إلى تعزيز احتياطاتها من البيتكوين عبر شراء مطالبات بيتكوين المتعثرة بأسعار مخفّضة، بدءًا بمطالبات مرتبطة بـ 75,000 بيتكوين من بورصة Mt. Gox المفلسة.

وفي إيداع تنظيمي بتاريخ 20 مايو، أفادت Strive بأنها دخلت في شراكة مع شركة 117 Castell Advisory Group LLC للاستحواذ على مطالبات تم البتّ فيها قانونيًا بشأن الحصول على بيتكوين (BTC)، لكنها لا تزال تنتظر التوزيع الفعلي.

وأوضحت الشركة أن شراء هذه المطالبات سيتيح لها الحصول على بيتكوين بسعر أقل من السوق، مما يعزز نسبة البيتكوين لكل سهم قبل الاندماج العكسي المخطط له مع شركة Asset Entities، والذي يُتوقع اكتماله في منتصف هذا العام.

ورغم أن Strive لم تفصح بعد عن أي أرصدة بيتكوين تمتلكها حاليًا، إلا أنها تؤكد أنها ستواجه قيودًا أقل مقارنة بالشركات التي تطرح للاكتتاب العام عبر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC).

مقارنة بين مزايا الإدراج من خلال الاندماج العكسي مقابل الاندماج عبر SPAC. المصدر: Strive



​​قالت الشركة إنها بحاجة إلى موافقة المساهمين لمتابعة صفقة مطالبات Mt. Gox، وأنها تخطط لتقديم ملف إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لشرح شروط الصفقة بالكامل، يتبعه إرسال بيان تفويض إلى المساهمين للتصويت على الموافقة.

من المتوقع أن يتم ذلك بسرعة نسبيًا، حيث تُخطط Mt. Gox لسداد ديون دائنيها بالكامل بحلول 31 أكتوبر.

جدير بالذكر أن Mt. Gox، التي كانت ذات يوم أكبر بورصة بيتكوين في العالم، انهارت عام 2014 بعد اختراق أمني كبير أدى إلى سرقة نحو 750,000 بيتكوين.

تُظهر خطوة Strive تحولًا استراتيجيًا أكبر بين الشركات نحو الاحتفاظ بعملة البيتكوين كأصل طويل الأجل في ميزانياتها العمومية.

وفي سياق مشابه، تأسست مؤخرًا شركة Twenty One Capital كخزينة بيتكوين بدعم من شركات كبرى مثل Tether وSoftBank وCantor Fitzgerald. وتخطط الشركة، بقيادة جاك مالرز، للانطلاق بحيازة أولية تبلغ 42,000 بيتكوين بعد إتمام عملية اندماجها مع Cantor Equity Partners.

ارتفاع أسهم Asset Entities بعد إعلان الصفقة

ارتفعت أسهم شركة Asset Entities وهي شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت Strive نيتها الاندماج معها في 7 مايو بنسبة 18.2% في ختام تداولات 20 مايو لتصل إلى 7.74 دولار، وفقًا لبيانات Google Finance.

وبهذه القفزة الأخيرة، وصل تقييم الشركة السوقي إلى 122.1 مليون دولار، وحققت مكاسب تجاوزت 1,170% منذ إعلان خطة الاندماج.

ومن المتوقع أن تمتلك Strive 94.2% من الكيان المندمج عند اكتمال الاندماج العكسي، فيما ستحافظ Asset Entities على حصة 5.8%.

وسيبقى الكيان المشترك يعمل تحت اسم Strive and Asset Entities، ويستمر في التداول بالرمز ASST.