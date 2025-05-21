عمدة نيويورك إريك آدامز يطلق مجلسًا استشاريًا للعملات الرقمية لتعزيز مكانة المدينة كعاصمة عالمية للكريبتو

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - أعلن إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، عن إطلاق مجلس استشاري رقمي يهدف إلى جذب الوظائف والاستثمارات إلى المدينة، وتعزيز مكانتها كـ"عاصمة الكريبتو في العالم".

وفي خلال قمة العملات الرقمية الأولى في نيويورك في 20 مايو، قال آدامز:

"الأمر لا يتعلق بملاحقة الترندات أو الميمات... نريد استخدام تكنولوجيا المستقبل لخدمة سكان نيويورك اليوم."

وأضاف:

"لدينا الخبراء هنا، وسيعملون على مساعدتنا في تطوير حلول تخدم مدينتنا. عصر الترميز (tokenization)، بما يشمله من العملات المشفرة والبلوكتشين وابتكارات التكنولوجيا المالية، قد بدأ بالفعل وسنواصل التقدم فيه."

ولم يُفصح آدامز عن تفاصيل إضافية بخصوص المجلس الاستشاري، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن رئيس المجلس والتوصيات السياسية الأساسية خلال الأسابيع المقبلة.

في تغريدة له قال:

"نحن نخطو الخطوة التالية نحو أن نصبح عاصمة الكريبتو في العالم، من خلال استضافة أول قمة للعملات الرقمية والأصول الرقمية في مدينتنا! انضموا إلينا مباشرة مع انطلاق الحدث: https://t.co/iwO6ThkaSB

— العمدة إريك آدامز (@NYCMayor) —

We're taking the next step in becoming the Crypto Capitol of the WORLD, hosting our city's first-ever Crypto and Digital Assets Summit! Join us LIVE as we get started: https://t.co/iwO6ThkaSB — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 20, 2025

وفي 12 مايو، أعلن آدامز أن شركة Figure للخدمات المالية، إلى جانب شركتي الاستثمار الخاص Traction وScale، ستدعم جهود المدينة في مجال العملات الرقمية.

كما أشار إلى أن المدينة تدرس إمكانية دفع بعض الضرائب والخدمات باستخدام العملات المشفرة، بالإضافة إلى استخدام تقنية البلوكتشين لإدارة البيانات الحساسة مثل شهادات الميلاد والوفاة.

وقال آدامز:

"جلب قدرات أمان البلوكتشين إلى المدينة يعني أن شهادات الميلاد والوفاة يمكن أن تبقى خاصة وآمنة، لكن يمكن الوصول إليها من قبل المواطنين وأقاربهم."

وتابع:

"نريد أن نجلب وظائف المستقبل إلى مدينتنا اليوم، وهذا يتطلب دعم تطوير نظام تكنولوجي أكثر تنوعًا وشمولية وعدالة. علينا أن نحتضن هذه التكنولوجيا الناشئة ونبني على نجاح اقتصادنا."

تشريعات كريبتو مقترحة في ولاية نيويورك

في الوقت نفسه، قدّم عدد من المشرّعين في ولاية نيويورك مشاريع قوانين لتنظيم قطاع الكريبتو. ففي أبريل، قدّم النائب كلايد فانيل مشروع قانون لتعديل القانون المالي في الولاية بحيث يُسمح للوكالات الحكومية بقبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

لكن مشروع القانون لم يصل بعد إلى التصويت الكامل في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على مستوى الولاية.

كما قدّم السيناتور جيمس ساندرز جونيور في فبراير مشروع قانون يُعرف باسم "قانون دراسة البلوكتشين"، لإنشاء فريق مهام خاص بالعملات الرقمية بهدف دراسة واقع القطاع في الولاية إلا أن المشروع لم يتقدم بعد إلى التصويت الكامل.

منذ توليه منصبه في يناير 2022، جعل آدامز الأصول الرقمية جزءًا أساسيًا من برنامجه السياسي، حيث أعلن في وقت سابق أنه سيستلم أول ثلاث رواتب له بعملة البيتكوين (BTC).

وكان قد وُجهت له تهم بالفساد تتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية، لكن وزارة العدل الأمريكية تدخلت، وأصدرت توجيهًا للسلطات المحلية بإغلاق القضية.

وقد تم إسقاط التهم نهائيًا في 2 أبريل مع رفض إمكانية إعادة فتحها.

في السياق الأوسع، تدرس 18 ولاية أمريكية مشاريع قوانين لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وقد نجحت ولايتا نيوهامبشر وأريزونا بالفعل في تمرير التشريعات ذات الصلة، بحسب Bitcoin Reserve Monitor.