عمدة نيويورك إريك آدامز يطلق مجلسًا استشاريًا للعملات الرقمية لتعزيز مكانة المدينة كعاصمة عالمية للكريبتو

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - أعلن إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، عن إطلاق مجلس استشاري رقمي يهدف إلى جذب الوظائف والاستثمارات إلى المدينة، وتعزيز مكانتها كـ"عاصمة الكريبتو في العالم".

وفي خلال قمة العملات الرقمية الأولى في نيويورك في 20 مايو، قال آدامز:

"الأمر لا يتعلق بملاحقة الترندات أو الميمات... نريد استخدام تكنولوجيا المستقبل لخدمة سكان نيويورك اليوم."

وأضاف:

"لدينا الخبراء هنا، وسيعملون على مساعدتنا في تطوير حلول تخدم مدينتنا. عصر الترميز (tokenization)، بما يشمله من العملات المشفرة والبلوكتشين وابتكارات التكنولوجيا المالية، قد بدأ بالفعل وسنواصل التقدم فيه."

ولم يُفصح آدامز عن تفاصيل إضافية بخصوص المجلس الاستشاري، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن رئيس المجلس والتوصيات السياسية الأساسية خلال الأسابيع المقبلة.

في تغريدة له قال:

"نحن نخطو الخطوة التالية نحو أن نصبح عاصمة الكريبتو في العالم، من خلال استضافة أول قمة للعملات الرقمية والأصول الرقمية في مدينتنا! انضموا إلينا مباشرة مع انطلاق الحدث: https://t.co/iwO6ThkaSB

— العمدة إريك آدامز (@NYCMayor) —

We're taking the next step in becoming the Crypto Capitol of the WORLD, hosting our city's first-ever Crypto and Digital Assets Summit! Join us LIVE as we get started: https://t.co/iwO6ThkaSB