هيئة SEC تقاضي منصة Unicoin بتهمة الاحتيال وجمع 100 مليون دولار عبر مزاعم مضللة

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 02:22 مساءً - رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة الاستثمار في العملات الرقمية Unicoin وثلاثة من كبار مسؤوليها، متهمةً إياهم بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول أصولهم الرقمية، ما أدى إلى جمع أكثر من 100 مليون دولار من المستثمرين.

وذكرت الهيئة في بيان صدر في 20 مايو أنها وجّهت التهم إلى أليكس كونانيخين (الرئيس التنفيذي)، وسيلفينا موسكيني (عضوة مجلس الإدارة)، وأليكس دومينغيز (رئيس الاستثمار السابق)، بدعوى تضليل أكثر من 5,000 مستثمر من خلال شهادات تمنحهم حقوقًا مستقبلية للحصول على توكنات Unicoin وأسهم في الشركة.

وقال مارك كايف، المدير المساعد لقسم الإنفاذ في الهيئة:

"منذ عام 2022، استغلّ الثلاثي آلاف المستثمرين عبر وعود زائفة بأن التوكنات، عند إصدارها، ستكون مدعومة بأصول حقيقية من ضمنها محفظة عقارية عالمية قيّمة."

وأضاف:

"لكن تلك الأصول العقارية كانت لا تساوي سوى جزء ضئيل مما زعمته الشركة، وغالبية مبيعات شهادات الحقوق كانت وهمية."

مقتطف بارز من شكوى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) يزعم أن شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين ضلّلوا العملاء في عدة جوانب من أعمال الشركة. المصدر: SEC

بحسب الشكوى المقدّمة لدى محكمة فيدرالية بمانهاتن، تتهم الهيئة الشركة والمسؤولين الثلاثة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وتطالب بفرض حظر دائم على أنشطتهم، إلى جانب إعادة الأرباح غير المشروعة التي جنوها من المستثمرين.

تتضمن الاتهامات الرئيسية:

ادعاء Unicoin أن لديها استدامة مالية تمتد لعقود، بينما الواقع يشير إلى أنها لم تكن تملك سيولة كافية لأكثر من عام، بل أحيانًا أربعة أشهر فقط.

ترويجها أنها باعت أكثر من 3 مليارات دولار من شهادات الحقوق، بينما كانت القيمة الفعلية للمبيعات 110 ملايين دولار فقط.

تقديم الشهادات والتوكنات على أنها مسجلة لدى SEC، بينما لم تكن كذلك.

كما وُجّهت تهمة منفصلة إلى ريتشارد ديفلين، المستشار العام لشركة Unicoin، تتعلق بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وقد وافق على دفع غرامة مدنية قدرها 37,500 دولار دون الاعتراف أو نفي الاتهامات.

حتى لحظة النشر، لم ترد Unicoin ولا المسؤولون المتهمون على طلبات التعليق. بينما لم يُمكن الوصول إلى دومينغيز للحصول على رد.

وكانت إلينور تيريت، مراسلة FOX Business سابقًا، قد كشفت في 21 أبريل أن Unicoin تلقّت إشعار Wells من هيئة SEC في ديسمبر الماضي، بسبب توزيع توكن مجاني (Airdrop). وقد دُعيت الشركة إلى اجتماع تفاوضي مع الهيئة في 18 أبريل، لكنها رفضت الحضور.

وصرّح كونانيخين لتيريت بأن الشركة رفضت الاجتماع لأن "بعض طلبات الهيئة غير مقبولة"، مؤكداً أن الشركة ستواجه القضية في المحكمة.