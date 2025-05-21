“فتاة Hawk Tuah” هايلي ويلش تكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق معها بسبب فضيحة الميم كوين

تام شمس - الأربعاء 21 مايو 2025 12:50 مساءً - قالت هايلي ويلش، المعروفة بلقب "فتاة Hawk Tuah"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقًا معها لفترة وجيزة بسبب "كارثة الميم كوين" في إشارة إلى فشل إطلاق عملة مشفرة استُخدمت فيها صورتها وروّجت لها علنًا.

وخلال حلقة 21 مايو من بودكاستها “Talk Tuah”، ويلش أن عملاء من FBI زاروا منزل جدتها للبحث عنها بسبب عملة Hawk Tuah، التي وصفها كثير من المتابعين بأنها عملية "خروج احتيالي" (Exit Scam).

قالت ويلش:

"بعد إطلاق العملة، جاء الفيدراليون إلى بيت جدتي وطرقوا الباب، فاتصلت بي وهي على وشك الإصابة بنوبة قلبية وقالت: ‘الـFBI يسأل عنك، ماذا فعلت؟’"

وأضافت أنها سلّمت هاتفها للـFBI وتحدثت مع عملاء:

"استجوبوني، سألوني عن كل شيء متعلق بالكريبتو... وفي النهاية برّأوني وقالوا إن الأمور على ما يرام."

ذاع صيت ويلش في يونيو الماضي بعد مشاركتها في مقابلة عفوية على يوتيوب تحدثت فيها عن "تقنية جنسية"، وأصبحت عبارتها "Hawk Tuah" منتشرة على نطاق واسع.

وفي ديسمبر، أُطلقت عملة HAWK المبنية على هذه العبارة، لكنها فقدت 90% من قيمتها تقريبًا فورًا. وكشفت شركة Bubblemaps لتحليل البلوكشين أن محافظ داخلية وأخرى تابعة لمنفذين قاموا بشراء وبيع كميات ضخمة من العملة عند الإطلاق.

هايلي ويلش تتحدث عن كلامها في بودكاست Talk Tuah عن العملة الميمية HAWK. المصدر:



كما ذكرت ويلش أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) طلبت هاتفها أيضًا، فأرسلته لمدة "يومين أو ثلاثة"، قبل أن يتم تبرئتها رسميًا.

وأكد محاميها جيمس سالاه لموقع TMZ في مارس أن التحقيق أُغلق "دون توجيه أي اتهامات أو فرض عقوبات مالية على هايلي."

"وثقت بأشخاص خطأ"

اعترفت ويلش أنها لم تكن تفقه الكثير في عالم العملات الرقمية قبل إطلاق HAWK، وقالت إنها "وثقت بأشخاص خطأ".

وزعمت أن شركة لم تستطع الإفصاح عن اسمها لأسباب قانونية كانت تسيطر بالكامل على حسابها على منصة X، وكانت تنشر عليه مقاطع فيديو تروّج للعملة.

وأضافت أنها كانت تتلقى نصوصًا مكتوبة لتسجيلها على الفيديو، ثم يتم نشرها على حسابها من قبل جهة موثوقة لكنها لا تستطيع الكشف عنها قانونيًا أيضًا.

وأوضحت أنها "شعرت أن هناك شيئًا مريبًا" يوم الإطلاق، حين طُلب منها التحدث على البث المباشر مع اليوتيوبر ستيفن فندايزن، المعروف باسم Coffeezilla.

قالت:

"فجأة دخل كوڤيزيلا البث وقالوا لي ‘اكتمي الصوت، اكتمي الصوت’. لم يخبرني أحد من هو هذا الرجل. لم أعرف أنه خبير كريبتو من الطراز الثقيل… لقد سحقني تمامًا."

أكّدت ويلش أنها لم تربح شيئًا من العملة نفسها، وكل ما حصلت عليه كان "أجرًا تسويقيًا". وقالت إن كل ما كسبته أُنفِق لاحقًا على الرسوم القانونية والعلاقات العامة.

وكانت قد نشرت (ثم حذفت لاحقًا) منشورًا شاركت فيه تفاصيل اقتصاديات الرمز، Tokenomics، قبل الإطلاق، ما زاد من الجدل حول دورها.

منشور محذوف الآن، كان فيه ويلش قد شارك تفاصيل التوكنوميكس الخاصة بتوكن HAWK قبل إطلاقه. المصدر: X

ورغم تبرئتها من أي مسؤولية قانونية، اعترفت ويلش بتحمل بعض المسؤولية الأخلاقية تجاه متابعيها، قائلة:

"أشعر بالذنب لأنهم وثقوا بي، ووجهتهم إلى شيء لم أكن أفقه فيه بما فيه الكفاية. كنت أعرف أنني لا أفهم الكريبتو، ومع ذلك انسقت وراء الأمر ووثقت بأشخاص خطأ."

في ديسمبر، رفع عدد من المشترين المتضررين دعوى قضائية ضد مطوّري HAWK، متهمين كلًا من أليكس شولتز، ومؤسسة Tuah the Moon Foundation، ومنصة الإطلاق overHere Limited ومؤسسها كلينتون سو، بأنهم روجوا وباعوا العملة كأداة مالية غير مسجلة.

ولم تُذكر هايلي ويلش كمدعى عليها في القضية.